Минфин задумал реформу гранильной отрасли

24 августа. FINMARKET.RU - Минфин подготовил "дорожную карту" развития алмазно-бриллиантовой отрасли, которая может стать одной из крупнейших реформ в ее истории, пишет "Коммерсантъ". Речь, в частности, идет о серьезном смягчении госрегулирования и снижении налоговой нагрузки на российских огранщиков, а также о расширении их доступа к сырью. АЛРОСА это грозит пересмотром сбытовой и инвестиционной политики, а также дополнительной финансовой нагрузкой. Эксперты считают, что момент для реформ выбран не слишком удачно с учетом возможного падения будущих доходов АЛРОСА из-за аварии на подземном руднике "Мир", пишет "Ъ".

О том, что Минфин подготовил план мероприятий по развитию алмазогранильной отрасли в, “Ъ” рассказали два участника рынка и подтвердил федеральный чиновник. По словам одного из них, комплекс мер направлен "на повышение конкурентоспособности российской гранильной отрасли и привлечение новых инвесторов". "Это может стать одним из важнейших этапов либерализации отечественного рынка драгкамней",— отметил собеседник “Ъ”, добавив, что план рассчитан до февраля 2018 года и содержит около 30 пунктов.

Окончательное решение по реализации отдельных мер господдержки будет приниматься на уровне правительства после детального доклада по каждому из них. Источник в Минфине подтвердил “Ъ” факт подготовки документа, который сейчас находится на межведомственном согласовании. От официальных комментариев в министерстве отказались.

Один из ключевых пунктов плана — выделение на внутренний рынок дополнительного сырья (не менее 10% добываемых алмазов востребованных категорий) под обязательства обрабатывать его в стране. Это, по мнению авторов, привлечет в отрасль инвестиции, но потребует изменения сбытовой политики АЛРОСА, пишет газета.