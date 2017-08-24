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24 августа 2017 года 08:24
Чартеры не полетят на курорты страны пирамид
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Zuma\TASS
24 августа. FINMARKET.RU - Авиасообщение между Россией и египетскими курортами не будет возобновлено в 2017 году, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах. По их словам, Москва пока не уверена в безопасности египетских аэропортов. Единственный город, где наблюдаются позитивные изменения, — это Каир. "В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас всё находится в процессе переговоров", — сообщил один из собеседников газеты. Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри отметил ряд позитивных сдвигов в вопросе восстановления авиасообщения с Египтом. Как пояснил источник, это касается прежде всего аэропорта в Каире. В Росавиации не комментируют вопросы, связанные с открытием рейсов в Египет. Однако собеседник "Известий" в авиационной отрасли, знакомый с ходом переговоров, отметил, что группа экспертов из РФ в июле завершила очередную проверку в новом терминале аэропорта Каира, откуда будут выполнять полеты российские авиакомпании. По его словам, специалисты зафиксировали прогресс по тем вопросам, которые требовали решения в части обеспечения авиабезопасности. Большая часть недочетов, замеченных в ходе предыдущих проверок, была устранена. По их итогам, как заметил собеседник "Известий", был подготовлен и направлен в правительство отчет Росавиации. На его основании может быть принято окончательное решение. "На первом этапе полеты будут открыты только в Каир. И это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще. Но со временем, когда появится понимание, что в Египте готовы к увеличению объемов перевозок и обеспечению требований авиационной безопасности, может встать вопрос о проведении очередных инспекционных проверок и возможности открытия полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх", — пояснил источник в авиаотрасли. В ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" "Известиям" заявили, что российский рынок адаптировался к отсутствию Египта.
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