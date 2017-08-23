Операторов заставят перенаправлять интернет-трафик из-за границы в Россию

23 августа. FINMARKET.RU - Американские спецслужбы могут иметь доступ к интернет-трафику россиян, пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, этот доступ спецслужбы получают, когдароссиян оказывается за границей.

В Европе (в частности, в Стокгольме) есть крупный центр американского Агентства национальной безопасности и он имеет доступ к трафику, проходящему через крупные точки обмена трафиком, объясняет один из собеседников "Ведомостей": американские спецслужбы имеют возможность снимать данные с этих точек, расшифровывать их и делать поиск по ключевым словам – так они помогают искать и выявлять террористов. Гендиректору IT-компании Inoventica и бывшему гендиректору "Синтерры" Виталию Слизеню известно минимум об одном центре анализа трафика, работающем в интересах спецслужб.

Вместе с персональными данными отдельных пользователей в трафик, который передается за границу, попадает информация о банковских транзакциях, а также государственные данные, переписка чиновников, тревожатся собеседники "Ведомостей".

Трафик россиян попадает за границу и когда они обращаются к зарубежным сервисам и ресурсам, и когда они обращаются к ресурсу на территории России, а операторы прогоняют трафик через Европу без реальной технической необходимости, рассказывают собеседники "Ведомостей".

Российские абоненты часто делают запросы к западным ресурсам, поскольку большая часть сервисов расположена за границей, а европейские и американские абоненты редко обращаются к российским ресурсам, объясняет чиновник. Но поскольку европейские точки обмена не продают исходящий трафик отдельно от входящего, а продают лишь пакетами, пустующий входящий канал операторы забивают внутрироссийским трафиком, который фактически делает петлю и выходит за пределы России, рассказывает чиновник.

Слизень объясняет, что пропуск части внутрироссийского трафика через зарубежные точки обмена – следствие оптимизации затрат. Обычно операторы платят точкам обмена трафиком определенную сумму за канал определенной ширины. Эта сумма ежемесячная, не зависит от заполняемости канала, говорит Слизень. Как только канал оказывается недозаполнен – а это случается, когда пользователи наименее активны (ночью или выходные), – чтобы он не простаивал, туда перенаправляется часть внутрироссийского трафика.