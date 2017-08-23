Малой авиации и дронам разрешат коммерческие перевозки

23 августа. FINMARKET.RU - В правительстве России до конца сентября будет разработана "дорожная карта" по созданию условий для коммерческого использования легких и беспилотных воздушных судов. Как сообщили "Известиям" источники в авиационной отрасли, реализация плана рассчитана до конца 2018 года.

В рамках реализации этих планов будут разработаны федеральные авиационные правила. В них будут установлены требования к лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки на воздушных судах вместимостью не более 19 пассажиров или с максимальной взлетной массой менее 5700 кг.

В Минтрансе России газете подтвердили существование таких планов. "Да, это так, но работа в самом начале пути", - отметил представитель министерства. От дополнительных комментариев в транспортном ведомстве воздержались.

По данным "Известий", в правительстве планируют исключить лицензирование эксплуатации легких и беспилотных воздушных судов и подготовки авиационного персонала, а также минимизировать издержки владельцев летательных аппаратов. Требования к авиаперевозчикам будут дифференцированы с учетом пассажировместимости воздушных судов, видов полетов, рисков причинения вреда и нанесения ущерба.

Владельцам самолетов малой авиации, желающим выполнять коммерческие перевозки, не потребуется регистрироваться в качестве авиакомпании и получать сертификат эксплуатанта - это требует значительных финансовых затрат. Но останутся требования к соблюдению всех необходимых норм в области безопасности полетов. Для обеспечения баланса между развитием авиаперевозок и безопасностью будет создана система госрегулирования, ориентированная на управление рисками.

По словам президента общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов "АОПА-Россия" Владимира Тюрина, к эксплуатантам легких воздушных судов нецелесообразно предъявлять те же требования, что и к крупным авиакомпаниям. Во всех развитых странах для этого сегмента авиации действуют упрощенные правила сертификации.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что правительство решительно взялось за малую авиацию и хочет вывести ее из нынешнего полулегального состояния.