Росавиация закрывает профильные учебные программы

23 августа. FINMARKET.RU - Кризис в сфере обучения пилотов в России, развивающийся на фоне усиления оттока кадров за рубеж, может обостриться.

Росавиация отменила свое распоряжение от 2006 года, утверждавшее программы подготовки пилотов коммерческой авиации в образовательных учреждениях РФ, следует из телеграммы ведомства в адрес Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА). Таким образом, программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, одобренные до 1 января 2016 года, аннулируются, пишет "Коммерсант".

О конфликте в авиационном образовании стало известно в мае. Пилоты и другие работники отрасли обратились в ICAO, требуя "прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров". По мнению протестующих, ведомство, "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы", аннулировало свидетельства сотен авиаспециалистов.

Новая инициатива Росавиации, полагают источники газеты, может лишить свидетельств около 5 тыс. действующих пилотов - выпускников частных и государственных училищ, среди которых Красный Кут, Бугуруслан, Сасово.

В целом отзыв лицензий у пилотов — нормальная практика. За несколько лет было аннулировано около 400 документов. Однако с лета 2016 года порядок отзыва вызывает вопросы у участников рынка, и наиболее ярким примером стало развитие ситуации как раз вокруг ЧЛУГА. До августа 2016 года Росавиация не находила нарушений в работе учебного центра в Челябинске, выдавая его выпускникам пилотские свидетельства. Но после того как в августе истек срок действия сертификата ЧЛУГА на переподготовку, Росавиация отказалась его продлевать. Как рассказывают в ЧЛУГА, ведомство пыталось полностью остановить его учебные программы, в том числе путем обращений в Уральскую транспортную прокуратуру, Ространснадзор, Рособрнадзор, к ректору ЮУрГУ (ЧЛУГА — партнер вуза).

Борис Рыбак из Infomost считает, что события последних месяцев в сфере российского авиационного образования ведут к сокращению базы летчиков в стране, что будет иметь "крайне негативные последствия для отрасли". Профессия пилота, поясняет эксперт, станет еще более дефицитной, стоимость труда вырастет, а отток специалистов за рубеж ускорится.