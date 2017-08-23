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23 августа 2017 года 09:17
Банки обяжут моментально проводить коммунальные платеж
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Владимир Смирнов/ТАСС
23 августа. FINMARKET.RU - Банки обяжут моментально не только проводить коммунальные платежи, но и отправлять информацию об оплате на портал государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. Проект поправок в закон "О ГИС ЖКХ", который сделает эту процедуру обязательной для кредитных организаций, уже подготовили в Минкомсвязи, подтвердили "Российской газете" в ведомстве. Получается, что практически все банки и другие организации, которые принимают плату за квартиру, должны в обязательном порядке подключиться к ГИС ЖКХ. Сейчас, по данным ведомства, с этой системой связано 639 организаций. То есть большинство банков. На сегодня они разместили на ресурсе информацию о более 718 миллионах фактов оплат за ЖКУ. Но кроме банков информацию должны передавать коммунальщики о тарифах, данные расчетов по платежкам за ЖКУ. И в федеральном законе уже есть норма, которая является инструментом экономической мотивации размещения - предусмотрено право потребителей не платить за предоставленные жилищные и коммунальные услуги в случае, если в ГИС ЖКХ не размещена информация о выписанной им платежке. Даже предусматривается фиксация в ГИС ЖКХ факта неразмещения платежных документов и информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Это должно быть весомым основанием для владельца квартиры в суде, если на него управляющая компания подаст в суд за неуплату коммуналки. Но надо учесть, что как только на ГИС ЖКХ появится корректная платежка, то ее нужно будет оплатить. А наказания за то или иное невыполнение закона "О ГИС ЖКХ" по другим пунктам решили детализировать в Минкомсвязи. Речь идет об уточнении Кодекса об административных правонарушениях в части дифференциации административной ответственности за нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ, установлении ответственности оператора системы за некорректную работу системы, а также совершенствовании инструмента экономической мотивации размещения информации в ГИС ЖКХ. Например, управляющей компании может быть выписан штраф в размере пятисот рублей за каждое жилое и (или) нежилое помещение, информацию о котором она не разместила в ГИС ЖКХ. Но сумма за эту провинность не может превышать более двух миллионов рублей за один месяц. За некорректную информацию тоже придется платить штраф в таком же размере.
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