В офшоры выведено 75% национального дохода России

23 августа. FINMARKET.RU - Богатство, выведенное россиянами вс 1990 г., к 2015 г. составило около 75% национального дохода страны. Столько же составляют "официальные" финансовые активы всех российских домохозяйств. Такую оценку приводят аналитики Национального бюро экономических исследований США (NBER), пишут "Ведомости". Фактически богатые россияне держат за рубежом такое же финансовое состояние, какое все россияне – внутри страны.

С 1990 г. богатство не выросло, а перетекло от одних групп к другим, пишут авторы доклада: его доля под контролем 10% самых обеспеченных россиян стремительно выросла и сейчас составляет 45–50% национального дохода, доля под контролем 1% самых богатых – 20–25%, больше, чем в США. Доля же самых необеспеченных россиян – пенсионеров и низкооплачиваемых работников – сократилась до 18% национального дохода.

С 1989 по 2016 г. национальный доход, приходящийся на взрослого россиянина, вырос на 40%: в 1989–1990 гг. он составлял 60–65% от западноевропейского, сейчас – 70–75%. Но рост произошел за счет самых богатых людей, пишут авторы доклада. Неравенство же в России выше, чем в странах Восточной Европы, где на 1% самых богатых приходится 10–14% национального дохода и миллиардеров, по данным Forbes, гораздо меньше. Состояние российских миллиардеров эксперты оценивают в 25–30% национального дохода против 5–15% в США, Германии и Франции.

Но российское правительство, домохозяйства и компании должны были бы быть богаче, следует из доклада. С начала 1990-х благодаря нефтегазовому экспорту торговый баланс России из года в год был профицитным и обеспечивал в среднем 9,8% национального дохода, пишут его авторы, но официальные чистые международные активы России к 2015 г. составили всего 25% национального дохода. Некоторые россияне присвоили часть доходов от международной торговли, уведя деньги в офшоры, приходят к выводу авторы: если суммировать профицит торгового баланса за 1990–2015 гг., отток составил около 200% национального дохода, если учесть недополученный накопленный доход от иностранных активов – 300%.

капитала из России колоссален, согласен главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников: в год утечка капитала составляет $15–20 млрд, а в отдельные годы достигала $30–50 млрд. В 2013–2015 гг. за счет фиктивных экспортно-импортных операций из России незаконно выведено 1,2 трлн руб., оценивала Счетная палата. А по оценкам Boston Consulting Group, почти треть от $2 трлн частных денег россиян находилась в 2013–2014 гг. в офшорах. По их прогнозам, к 2019 г. эта доля мало изменится.