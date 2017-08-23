Банки должны будут раскрывать гражданам баланс при каждой операции

23 августа. FINMARKET.RU - Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков разработал законопроект, устанавливающий обязанность кредитора информировать заемщика о задолженности и об остатке лимита кредитования по банковским картам в составе уведомления о каждой проведенной операции. В настоящее время информация о размере текущей задолженности по кредиту, сумме доступного кредитного лимита, произведенных за предшествующий месяц платежах по кредиту, а также о размере предстоящего платежа предоставляется заемщику кредитной организацией не реже раза в месяц. Цель поправок — исключить заблуждение клиента о возможных собственных средствах для их использования и остатках кредитных лимитов. Законопроект уже поддержан Банком России и внесен в Госдуму.

Как пояснил "Коммерсанту" А.Аксаков, необходимость дополнительного информирования обусловлена тем, что клиенты часто путают объем средств, находящийся на счете, с тем кредитным лимитом, который они могут использовать для оплаты товаров и услуг. «Видя на счете определенную сумму, клиент банка не понимает, что это овердрафт. Люди, заблуждаясь, используют деньги банка, за которые потом вынуждены платить проценты, и попадают в кредитную кабалу»,— отмечает он.

По данным ЦБ на 1 января 2017 года (более поздние данные недоступны), кредитными организациями эмитировано 254,7 млн банковских карт, из них 34,2 млн это расчетныес овердрафтом и 31 млн кредитные карты.

Если законопроект будет принят, кредитору придется оповещать клиента о том, какой он использовал объем собственных денежных средств, а какой пришелся на средства, предоставленные банком, по каждой операции. Это требование будет действовать как в отношении дебетовых карт с овердрафтом, так и кредитных при наличии на них собственных средств клиента. Порядок направления уведомления будет определяться условиями договора (как правило, это СМС-сообщение или сообщение, отправляемое на электронную почту).

Банкиры скептически относятся к инициативе законодателей, а правозащитники считают предложенные поправки весьма актуальными.