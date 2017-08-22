В Минтруде назвали фактор ускорения роста ВВП РФ

22 августа. FINMARKET.RU - Главный фактор, влияющий наэкономики, - это платежеспособный спрос на продукцию, а значит, для повышенияв стране нужно создать условия для роста реальной зарплаты, считает замминистра труда и соцзащиты России Любовь Ельцова. Тем более что за последнее время она снизилась, к примеру, в прошлом году она составила 91,7 процента к уровню 2014 года, пишет "Российская газета".

Также замминистра обратила внимание на то, что в отдельных секторах экономики зарплата растет быстрее, чем экономика, существуют структурные "перекосы".

Она привела пример: в России есть потребность во врачах, учителях, специалистах рабочих профессий, однако зарплата у всех них растет медленнее, чем в финансовой сфере, зарплата в которой в прошлом году была в 2,1 раза выше, чем средняя по стране. И рост зарплаты у финансистов в прошлом году составлял 12,7 процента по сравнению с 2015 годом (а в среднем по стране - 7,8 процента).

В это же время в образовании соотношение среднемесячной и среднероссийской зарплаты составило всего 76 процентов (рост к 2015 году - 4,5 процента), а в здравоохранении и сфере предоставления социальных услуг - 81 процент (плюс 6,5 процента).

Похожая ситуация и во внебюджетных сферах, испытывающих потребность квалифицированных кадров. Например, зарплата в текстильном и швейном производстве вдвое ниже, чем средняя по стране (точнее - 49 процентов от нее). На предприятиях, производящих пищевые продукты, - 77 процентов, а в сельском хозяйстве - лишь 58 процентов.

Кроме платежеспособного спроса рост экономики обеспечивается удовлетворением потребности предприятий кадрами нужной квалификации, продолжает Ельцова. Значит, нужно обеспечить такую зарплату в этих секторах, которая бы стимулировала приток специалистов. А позволить себе платить такие зарплаты смогут конкурентоспособные предприятия, внедряющие инновационные технологии, модернизирующие оборудование, повышающие производительность труда. Но для этого всего нужны инвестиции или доступные кредиты.

"Таким образом, росту ВВП прежде всего будет способствовать эффективная денежно-кредитная политика, направленная в том числе на минимизацию процентов по банковским кредитам для хозяйствующих субъектов", - подытожила Любовь Ельцова.