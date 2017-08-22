Госслужащих проверят на знание Конституции

22 августа. FINMARKET.RU - Будущим госслужащим и кандидатам на включение в кадровый резерв госорганов необходимо будет пройти тестирование на знание Конституции, русского языка и логики, написать реферат, а также доказать свое умение анализировать различные ситуации и оперативно решать вопросы во время массовых дискуссий. Решение о зачислении на госслужбу будет принимать конкурсная комиссия с участием независимых экспертов, в том числе психолога. Соответствующую методику разработали в Министерстве труда, пишут "Известия", ссылаясь на документ. В ведомстве изданию пояснили, что нововведение должно обеспечить единообразие при проведении конкурсов для поступления на госслужбу. Эксперты полагают, что единый подход поможет унифицировать работу по развитию человеческого капитала в органах исполнительной власти.

Оценивать кандидатов Минтруд предлагает по пятиступенчатой схеме: анкетирование, тестирование, написание реферата, индивидуальное собеседование и групповая дискуссия.

Эти тесты будут включать в себя задания на знание русского языка, основ Конституции, законодательства о госслужбе и противодействии коррупции, а также выявлять IT-навыки, профессиональные знания и умения. В задание планируется включать не менее 40 и не более 60 вопросов, на каждый из которых может быть дан только один верный ответ. Тест засчитывается, если кандидат правильно ответил более чем на половину из них.

Самый сложный уровень — групповая дискуссия. Кандидату предложат описать конкретную ситуацию, проанализировать ее и найти решение. Причем задание дают непосредственно перед "экзаменом", а ответ могут попросить как в устной, так и в письменной форме.

Оценивать результаты предстоит конкурсной комиссии, в состав которой, помимо сотрудников госоргана, включат независимых экспертов — представителей научных или образовательных организаций, а также специалистов по вопросам гражданской службы. В Минтруде также считают целесообразным обеспечить в составе комиссии присутствие экспертов по оценке персонала, психологической диагностике и обследованию личности.