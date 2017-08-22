ЦБ хеджирует банки от клиентских претензий

22 августа. FINMARKET.RU - ЦБразослал письма системно значимым банкам, в которых попросил в короткий срок предоставить информацию о сделках по хеджированию рисков клиентов. Поводом стало громкое разбирательство Сбербанка с "Транснефтью" по таким сделкам, в котором суд первой инстанции встал на сторону компании. По оценкам Сбербанка, его проигрыш может обернуться для банковской системы убытками до 1 трлн руб. из-за оспаривания клиентами схожих сделок. Эксперты сходятся во мнении, что проблема системная и сбор данных — только начало пути регулирования ЦБ этой сферы, пишет "Коммерсантъ".

По словам собеседников “Ъ”, регулятор крайне озабочен ситуацией, поэтому сейчас собирает и унифицирует информацию, чтобы понять, насколько проблема глобальна и как ее разрешить. В ЦБ, Сбербанке, ВТБ, "ФК Открытие", Промсвязьбанке и Райффайзенбанке отказались от комментариев. В остальных системно значимых банках (Газпромбанке, Россельхозбанке, Юникредит-банке, Альфа-банке и Росбанке) на запрос “Ъ” не ответили.

Для финансового рынка выигрыш "Транснефти" действительно может обернуться катастрофой и уж точно сменой правил игры, отмечают эксперты газеты..