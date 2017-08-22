Банкротств в России становится все больше

22 августа. FINMARKET.RU - Число и интенсивность банкротств впродолжают расти. Их количество увеличилось на 2,8% за второй квартал 2017 года и на 5,4% в годовом выражении. Причины — стагнация в экономике, слабый внутренний спрос и консервативная денежная политика ЦБ, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные мониторинга Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Возможную локализацию новой волны несостоятельности компаний аналитики тем не менее связывают с ростом ВВП.

Если за первый квартал 2017 года число банкротств выросло на 1,6% (сезонность устранена) и на 2,3% в годовом выражении, то по итогам второго — на 2,8% и 5,4% соответственно. Показатели растут третий квартал подряд.

Ускорение динамики банкротств во втором квартале происходило на фоне отсутствия позитива по части потребительского спроса (во втором квартале реальные располагаемые доходы снизились на 2,7% в годовом выражении), консервативной денежной политики ЦБ (2 мая регулятор снизил ключевую ставку до 9,25%, 19 июня — до 9%). Основными драйверами нарастания новой волны банкротств названы стагнация потребительского и слабое восстановление инвестиционного спроса и медленное снижение ключевой ставки.

Увеличивается и интенсивность банкротств (число за месяц), пишет "Ъ". Во втором квартале показатель оказался лишь на 2,7% ниже пиков первого квартала 2015 года и на 29,1% выше, чем в первом квартале докризисного 2013 года.

При этом интенсивность банкротств выросла практически во всех отраслях. В строительстве и коммерческих услугах обновились максимумы предыдущих трех лет, в электроэнергетике и металлургии показатель подскочил более чем на 15%, в пищепроме и машиностроении интенсивность увеличилась на 8–10%, в торговле, сельском хозяйстве, транспорте и связи — на 1–3,7%. Заметно (на 7,8%) снизилось число банкротств лишь в финансовой деятельности. Две трети всех банкротов второго квартала сосредоточены в трех отраслях — торговле, услугах и строительстве, половину крупнейших по выручке банкротов составили торговые предприятия. Среди регионов лидируют Амурская, Тамбовская и Волгоградская области.