Минстрой и Сбербанк будут привлекать инвестиции в ЖКХ регионов

22 августа. FINMARKET.RU - Чтобы привлечь больше инвестиций в коммунальную инфраструктуру регионов, Минстрой вместе со Сбербанком разработали стандартную форму для концессионных соглашений, пишут "Ведомости", ссылаясь на министерство, опубликовавшее готовый набор документов для подготовки и финансирования концессионных проектов в отрасли

Система теплоснабжения сильно изношена и недоинвестирована, указывало Минэнерго в мартовском докладе: 31% мощностей отработали свой нормативный срок службы, а 68% теплосетей полностью износились. Нормативный срок службы теплосетей – 25 лет, поэтому необходимый уровень обновления фондов в теплоснабжении ежегодно составляет 4% при текущем уровне обновления лишь 2,7% в год. Но износ тепловых сетей приводит к высоким теплопотерям: в России они достигают 30%.

Ежегодно регионы получают около 150 млрд руб. субсидий на отрасль теплоснабжения (без учета субсидий по ЖКУ), но нужно им на 50 млрд руб. больше, следует из опроса регионов, проведенного Минэнерго в 2015 г. Общая потребность в инвестициях сферы ЖКХ может достигать 500 млрд руб. в год

Помочь может более активное привлечение денег частных инвесторов через механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). В регионах, где заключены концессионные соглашения, в результате модернизации коммунальной инфраструктуры аварийность в сфере теплоснабжения снижается на 47%, водоснабжения – на 21%, а уровень потерь – на 18 и 14% соответственно, передал через представителя министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Если концессия будет разработана по предложенной форме,может предоставить проектное финансирование до 15 лет под 11–14% годовых под залог прав по концессионному соглашению, говорит его представитель. Чтобы минимизировать риски самого банка, в концессионном соглашении должен быть подробно описан порядок расчета тарифов, а также порядок выплаты компенсаций при досрочном расторжении соглашения, пишут "Ведомости".