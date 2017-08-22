Овощи и фрукты подешевеют в пять раз

В Минэкономразвитияпрогнозируют падение цен на продовольственные товары в сентябре. Больше всего подешевеюти фрукты — они будут стоить почти на 80% меньше, чем в июне, полагают в ведомстве. По словам представителей профильных ассоциаций, этого вполне стоит ожидать, поскольку урожайность в этом году держится на хорошем уровне, пишут "Известия".

В сентябре общее снижение цен на продовольственные товары по сравнению с началом лета составит 1,3%, а для плодоовощной продукции — 79,6%. Такая информация содержится в письме Минэкономразвития "О разработке прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", на которое ссылаются "Известия". В ведомстве газете сообщили, что уточненный прогноз на оставшиеся месяцы 2017 года будет подготовлен в плановом порядке.

При подсчете дефляции на плодоовощную продукцию учитывались средние потребительскиев России на картофель, капусту, лук репчатый, морковь, огурцы, томаты, яблоки, апельсины и бананы. Согласно документу, осенью будущего года цены на все продукты питания не будут значительно отличаться от нынешней осени.

Производители фруктов и овощей считают прогноз оправданным.

По данным Плодоовощного союза, в сентябре 2016 года по отношению к июню того же года дефляция на овощи и фрукты составила около 31%. При этом больше всего прошлой осенью подешевели томаты (на 58% по сравнению с началом лета: цена упала с 140,78 рубля до 59,58 рубля), огурцы (на 37%: с 85,11 рубля до 53,58 рубля), морковь (на 34%: с 41,54 рубля до 27,55 рубля).

Разница темпов удешевления фруктов и овощей в этом году и в прошлом объясняется тем, что на фоне поздней весны в июне на прилавках было мало фруктов и ягод местного производства — цены определялись импортной продукцией и были высокими.