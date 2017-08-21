ФАС нашла причину высокой стоимости внутрироссийского роуминга

21 августа. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная службы (ФАС) считает, что причина высоких цен на национальный– завышенные счета операторов за обслуживание чужих абонентов, пишут "Ведомости", ссылаясь на определения службы о назначении дел в отношении всех четырех федеральных операторов сотовой связи – МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и "Т2 РТК холдинга" (бренд Tele2). Их регулятор подозревает в нарушении антимонопольного законодательства.

Как выяснила, тарифы операторов за обслуживание чужих абонентов превышают аналогичные для своих клиентов в тысячи раз. Так, ставки "Мегафона" превышают собственные тарифы до 3000 раз, "Вымпелкома" – до 1970 раз, Tele2 – до 5280 раз, следует из расчетов службы. Из общей картины выбивается лишь МТС, у которой ставки для других операторов превышают собственные тарифы только в 22 раза, хотя и это, по мнению службы, весьма существенно. Служба считает это необоснованным – ведь в случае обслуживания гостевого абонента оператор не несет в полном объеме затраты, которые он несет при оказании услуги связи своему абоненту, в частности затраты на рекламу, операционное обслуживание (выставление счетов, справочное обслуживание, информационное обслуживание). Регулятор полагает, что "межоператорская ставка должна быть не выше, чем абонентский тариф того же оператора связи в том же регионе", говорится в документах.

До конца сентября служба требует от операторов представить экономическое, технологическое или иное обоснование такой стоимости взаиморасчетов.

Расследования против большой четверки операторов за «установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге» ФАС возбудила в начале августа. Служба снимет свои претензии только тогда, когда абоненты смогут пользоваться мобильной связью в поездках по России как дома, говорил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

В пятницу представители всех операторов большой четверки отказались комментировать выводы ФАС.