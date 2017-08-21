МФО уходят от жесткого ограничения ставок по микрозаймам

21 августа. FINMARKET.RU - Участники рынка микрофинансирования пытаются избежать ограничения максимальной ставки по своим займам уровнем 150% годовых.

На состоявшейся в конце прошлой недели встрече в ЦБ саморегулируемая организация (СРО)МиР предложила одобренный участниками рынка механизм дифференцированного установления размера предельных долговых обязательств по микрозайму в зависимости от суммы, рассказали "Коммерсанту" участники совещания. Согласно предложениям, ограничение максимальной суммы долга с учетом процентов по договору займа будет варьироваться от 3 до 1,5-кратного размера тела долга.

Так, при займе до 15 тыс. руб. сумма процентов по договору не сможет превышать 300%, от 15 тыс. до 30 тыс. руб.- 250%, от 30 тыс. до 60 тыс. руб.- 200% и при сумме свыше 60 тыс. руб. максимальная доходность составит 150%. В ЦБ сообщили, что "предложение СРО МиР будет изучено".

Предложение стало ответом рынка на поручение президента РФ Владимира Путина обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих снижение предельного размера обязательств заемщика перед микрофинансовыми организациями (МФО), и последующую инициативу группы депутатов об ограничении максимальной суммы процентов 1,5-кратным размером суммы займа. Поправки могут быть приняты до 1 ноября. Участники рынка отмечают, что ограничение максимальной ставки по займам МФО в 150% может негативно сказаться как на самом микрофинансовом рынке, так и на потребителях - из-за снижения конкуренции.

"По нашим оценкам, в случае такого развития событий до четверти МФО могут стать убыточными и, как следствие, покинуть рынок,- рассуждает директор СРО МиР Эдуард Арутюнян.- При этом спрос насо стороны населения никуда не денется, люди просто пойдут к нелегальным кредиторам".

Сложившаяся ситуация требует нахождения быстрых компромиссных решений от всех сторон. "И рынок, и Банк России понимают, что вводить ограничения необходимо,- говорит главный исполнительный директор МФК "Домашние деньги" Андрей Бахвалов.- Сейчас важно выработать единый подход к ситуации и соблюсти интересы компаний, поскольку спрос на услуги МФО довольно высок, а регулятору легче контролировать легальные компании в реестре".