Магазинам предложили собирать вторсырье

21 августа. FINMARKET.RU - Макулатуру, пластиковые и стеклянные бутылки от населения должны принимать в магазинах. С такой инициативой к правительству обратился Национальный союз защиты прав потребителей. Эксперты, опрошенные "Российской газетой" , к такому нововведению относятся настороженно.

Как пояснил глава союза Павел Шапкин, торговые сети могли бы организовать прием вторсырья и даже стимулировать этот процесс - например, скидками на товары. "А небольшие магазины, не способные организовать прием вторсырья, должны уплачивать экологический сбор", - полагает П.Шапкин.

Сейчас его платят производители товаров. Перенос уплаты сбора на розничную торговлю, по его мнению, позволит эффективнее организовать переработку отходов, а также снизит стоимость потребительских товаров.

Пластик, макулатура, стекло и металлы - ценное. Особенно ПЭТ (полиэтилентерефталат), который практически полностью можно использовать в дорожном строительстве, повышая устойчивость дорожного покрытия. Магазины могли бы легко хранить пластик, спрессовывая его, не отправляя на захоронение или сжигание. "Стеклозаводы нуждаются во вторсырье, - уверен П.Шапкин. - Если в Европе бой стекла используется на 25%, то в России - менее чем на 10. В итоге неоправданно изнашиваются стеклоплавильные печи".

У инициативы есть очевидный минус - возрастет нагрузка на торговые точки, отмечает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

"На наш взгляд, прежде всего необходимо создать цивилизованную систему утилизации продукции, минимизировать риски прогнозирования запасов и усилить контроль за оборотом скоропортящихся товаров", - считает исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Кроме того, правильнее дать участникам рынка право выбора. Сети, как и производители, бывают разными. Некоторые ритейлеры в состоянии самостоятельно обеспечить сбор и утилизацию отходов, а некоторые - нет.