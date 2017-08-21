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21 августа 2017 года 09:27
Магазинам предложили собирать вторсырье
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Артем Коротаев/ТАСС
21 августа. FINMARKET.RU - Макулатуру, пластиковые и стеклянные бутылки от населения должны принимать в магазинах. С такой инициативой к правительству обратился Национальный союз защиты прав потребителей. Эксперты, опрошенные "Российской газетой", к такому нововведению относятся настороженно. Как пояснил глава союза Павел Шапкин, торговые сети могли бы организовать прием вторсырья и даже стимулировать этот процесс - например, скидками на товары. "А небольшие магазины, не способные организовать прием вторсырья, должны уплачивать экологический сбор", - полагает П.Шапкин. Сейчас его платят производители товаров. Перенос уплаты сбора на розничную торговлю, по его мнению, позволит эффективнее организовать переработку отходов, а также снизит стоимость потребительских товаров. Пластик, макулатура, стекло и металлы - ценное вторсырье. Особенно ПЭТ (полиэтилентерефталат), который практически полностью можно использовать в дорожном строительстве, повышая устойчивость дорожного покрытия. Магазины могли бы легко хранить пластик, спрессовывая его, не отправляя на захоронение или сжигание. "Стеклозаводы нуждаются во вторсырье, - уверен П.Шапкин. - Если в Европе бой стекла используется на 25%, то в России - менее чем на 10. В итоге неоправданно изнашиваются стеклоплавильные печи". У инициативы есть очевидный минус - возрастет нагрузка на торговые точки, отмечает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. "На наш взгляд, прежде всего необходимо создать цивилизованную систему утилизации продукции, минимизировать риски прогнозирования запасов и усилить контроль за оборотом скоропортящихся товаров", - считает исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Кроме того, правильнее дать участникам рынка право выбора. Сети, как и производители, бывают разными. Некоторые ритейлеры в состоянии самостоятельно обеспечить сбор и утилизацию отходов, а некоторые - нет.
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