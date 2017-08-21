Экспорт российской одежды набирает обороты

21 августа. FINMARKET.RU - Российские экспортеры увеличили объемы поставок отечественной одежды за рубеж.

По информации Минпромторга, в январе-мае по сравнению с тем же периодом 2016 годаувеличила поставки в натуральном выражении на 25%. За первые пять месяцев года за рубеж было отправлено 25,2 млн предметов одежды, а в прошлом году в этот же период — 20 млн, пишут "Известия".

Больше всего экспортируют перчаток и рукавиц — 9,6 млн пар, а также маек и фуфаек — около 5,5 млн штук. При этом заработали прежде всего на костюмах, юбках и платьях: доходы от их поставок составили $19,5 млн — 15% от общей суммы.

В денежном выражениивырос на 37%. Всего за первые пять месяцев одежды экспортировали на 7,2 млрд рублей ($126,5 млн).

Больше всего экспортерам удалось заработать на поставках в Белоруссию (поставки на $42 млн), Казахстан ($41 млн) и на Украину ($13 млн). В десятку лидеров — импортеров российской одежды входят и европейские страны: Польша (поставки на $3,4 млн), Франция ($2,9 млн), Великобритания ($1,9 млн) и Швейцария ($1,5 млн).

В Федеральной таможенной службе (ФТС). добавили, что объемы экспорта одежды также подсчитывают и в тоннах. По данным ведомства, увеличение в весовом эквиваленте составило 63% по сравнению с первыми пятью месяцами 2016-го. В прошлом году было экспортировано 3,6 тыс. т российской одежды, а в этом — 6,3 тыс. т.

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин связал увеличение экспорта с ростом производства в России.

"По официальным данным, в прошлом году производство легкой и текстильной промышленности выросло. Поэтому из-за увеличения количества товара внутри страны появилась возможность и больше отправлять на экспорт", — сказал эксперт.

Заместитель комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности Торгово-промышленной палаты РФ Павел Коньков видит причины увеличения экспорта в увеличении спроса на российскую продукцию из-за использования отечественными производителями современных подходов при пошиве одежды.