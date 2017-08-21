НПФ не рискуют принимать клиентов от коллег

21 августа. FINMARKET.RU - В кампании по переводу пенсионных накоплений граждан наметилась новая тенденция - ряд крупных негосударственных фондов (НПФ) в пятницу заявил, что не будет платить агентам за привлечение клиентов из всех НПФ, пишет "Коммерсант". "По ряду фондов оплата уже прекращена, другие обнулят оплату в течение двух недель",- говорит один из собеседников газеты. Найти замену будет непросто, подчеркивает другой участник рынка: "Фиксированная часть вознаграждения по таким клиентам была такой же, как по "молчунам" (клиентам ПФР"). Но их средние счета в среднем в два и более раз выше, чем у "молчунов", и наши комиссионные сократятся". По его оценке, на трафик по клиентам НПФ приходилось около 25% от общего объема вознаграждения.

Информация брокеров нашла подтверждение вечером того же дня. Сразу четыре крупных фонда, "Газфонд Пенсионные накопления", "Согласие", "Доверие" и "Сафмар", объявили об изменении системы оплаты агентам за перевод накоплений из других НПФ: она либо отменяется совсем, либо снижается до 1 руб.

Изменения на рынке начались в непростых условиях - основной канал приема заявлений граждан на перевод накоплений через удостоверяющие центры сейчас не действует. При этом ЦБ фиксирует значительный рост жалоб граждан на действия НПФ (незаконный перевод накоплений, незаконное удержание клиента или недостаточное информирование о потере инвестдохода). По итогам переходной кампании 2016 года регулятору поступило 2,6 тыс. жалоб - в пять раз больше, чем за три предыдущих года в целом. Регулятора такая ситуация категорически не устраивает - руководителей и собственников крупнейших групп НПФ не раз вызывали на ковер в поисках решения, но к общему знаменателю участники этих встреч пока так и не пришли.

Тем временем возмущенные граждане идут не только в ЦБ, но и в суды. В итоге расходы фондов на мировые соглашения по искам во много раз превышают суммы на клиентских счетах.

По оценке гендиректора консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергея Околеснова, с учетом довольно высокой активности в привлечении НПФ, срезавших оплату за часть переходов, общий трафик перевода пенсий сократится с сентября на 15–20%. Но для граждан нынешняя инициатива НПФ пока мало что меняет — более половины трафика пенсионных накоплений приходится на "молчунов"—клиентов ПФР, а о прекращении их привлечения речи не идет.

К тому же, ряд активных в привлечении фондов, инициативу не поддержали. Так, в НПФ Сбербанка, на долю которого в предыдущие переходные кампании приходилось до половины всех переходов из НПФ, подчеркнули, что "фонд не состоит ни в каких соглашениях по переводу клиентов". "Разногласия по переводу клиентов решаются в установленном порядке, их уже меньше",- отметили в фонде.