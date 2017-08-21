Рост зарплат отнимает у ВВП порядка одного процентного пункта

21 августа. FINMARKET.RU - Россия вышла из острой фазы кризиса и адаптировалась к низким ценам на нефть. При этом в своем последнем пресс-релизе по ключевой ставке Центробанк отметил, что экономической рост приближается к своему потенциальному уровню и дальше будет ограничен из-за дефицита рабочей силы.

В данный момент в России имеется нехватка кадров в сферах здравоохранения, образования, науки, техники и IT, а также высококвалифицированных рабочих, сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБ, сославшись на данные Роструда. Дефицит кадров в рабочих специальностях отчасти связан с низкими зарплатами в этих сферах, объясняют представители регулятора. Нехватка же высококвалифицированных кадров обусловлена тем, что рыночное предложение таких специалистов сегодня ограничено.

"Дефицит трудовых ресурсов может иметь два негативных эффекта для инфляции и показателей экономической активности. Прямой — это опережающий рост заработных плат относительно производительности труда. Косвенный эффект — это снижение потенциала роста производства в силу отсутствия возможности привлечь нужные кадры", — отметили в пресс-службе ЦБ.

По данным Росстата, производительность труда в России начиная с 2009 года растет примерно в два раза медленнее, чем реальные зарплаты населения. Исключение составил только 2015 год, когда реальные зарплаты сократились на 9,1%, а производительность труда — на 2,2%.

По подсчетам аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, из-за того, что зарплаты растут гораздо быстрее, чем производительность труда, инфляция может прибавить 0,5 п.п.

С ним согласен и замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его подсчетам, из-за нехватки трудовых ресурсов экономика теряет в росте порядка одного процентного пункта.

"ВВП — это экономический показатель стоимости всех произведенных товаров и услуг в стране. Чем больше растет количество произведенных товаров, тем больше растет ВВП. В этой связи слишком низкие темпы роста производительности труда против слишком высоких темпов роста зарплат существенно бьют по экономике", — отметил В.Миронов.

В Минэкономразвития "Известиям" сообщили, что в последнее время рынок труда в России функционирует в условиях, близких к дефициту, а безработица находится на рекордно низких за новейшую историю уровнях. При этом реальные зарплаты населения во втором квартале 2017 года выросли на 3,1%.