Дешевый парфюм может вырасти в цене в 1,5-2 раза

18 августа. FINMARKET.RU - С 1 января 2018 года спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию могут обложить акцизом — 523 рубля за литр приобретенного производителями этилового спирта. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс предложены Минфином. Сейчас подобных сборов не существует. Представители отрасли рассчитали, что цена продукции увеличится, причем в экономичном сегменте, — в 1,5–2 раза. В Минэкономразвития пока не поддержали инициативу Минфина, пишут "Известия".

"Повышение акциза в отношении парфюмерно-косметической продукции и продукции бытовой химии недопустимо и не повлечет положительного эффекта, — сказано в отзыве замглавы Минэкономразвития Станислава Воскресенского от 11 июля ("Известия" ссылаются на документ). — Учитывая изложенное, представленный законопроект не может быть поддержан.

Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе объяснил, что сначала компания должна будет уплатить сумму акциза с учетом того объема товара, который она намерена произвести, получить марки, затем изготовить продукцию. Далее собирать перечень документов, для каждого вида подакцизной продукции это отдельный список. В течение трех лет компания имеет право предоставить документы на налоговый вычет. Проверка налоговой службы займет три месяца, после чего через 10 дней должно быть принято решение о вычете.

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова отметила, что бизнес не сможет изыскать средства на уплату акциза. По подсчетам участников рынка, одному предприятию может понадобиться до 6 млрд рублей в год на уплату налога, налоговый вычет по которому произойдет значительно позже. Это скажется и на цене продукции, в первую очередь пострадает дешевая, которая подскочит в цене в 1,5–2 раза.

В ФНС сказали, что документ Минфина находится на рассмотрении в этом ведомстве.