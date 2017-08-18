Ассоциация "Россия" почистит банковские ряды

18 августа. FINMARKET.RU - После того как в июле из Ассоциации российских банков вышли крупнейшие ее участники, обсуждается вопрос об организации нового банковского сообщества – на базе ассоциации "Россия". Но как пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, участвующие в обсуждении, допущены к членству в новой ассоциации будут только, входящие в 1–3-ю классификационные группы.

А в совет ассоциации (в него войдут три десятка представителей разных категорий банков – с универсальной лицензией, с базовой, а также системно значимых), продолжают они, предлагается принимать представителей только банков, находящихся в 1-й или 2-й группах. "Это позволит очистить ассоциацию от неблагонадежных банков, чье финансовое положение вызывает сомнение", – объясняет один из собеседников «Ведомостей»: сделать это на основании ощущений или слухов нельзя, должен быть критерий и иного, чем классификационные группы, нет.

"Один из банкиров – членов ассоциации рассказывал "Ведомостям", что таково и пожелание председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Классификационные группы определены указанием ЦБ: банки распределяются по ним исходя из оценки их финансовой устойчивости и экономического положения. В какую группу какие банки определены, ЦБ не сообщает.

К 1-й группе относятся банки, в деятельности которых не выявлено трудностей: капитал, активы, доходность, ликвидность, качество управления определены как хорошие, процентный риск оценен как приемлемый. Во 2-й – банки без трудностей, но с недостатками, если их не устранить, могут возникнуть трудности в ближайший год. В 3-ю включены банки с недостатками, неустранение которых в ближайший год угрожает интересам вкладчиков и кредиторов: капитал, активы и ликвидность оцениваются как сомнительные, а процентный риск – как высокий. В 4-ю группу попадают банки, чье положение уже угрожает вкладчикам и кредиторам: капитал, активы, ликвидность неудовлетворительны. Попадание в 5-ю группу банков – основание для санации или отзыва лицензии.

Банки 4-й группы войти в ассоциацию не смогут, а те, что попали в эту группу, уже будучи членами ассоциации, должны об этом сообщить.