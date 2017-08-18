Россияне начинают жить взаймы

18 августа. FINMARKET.RU - В июле реальныенаселения снизились на 0,9% по сравнению с июлем прошлого года, сообщил Росстат. Месяцем ранее доходы впервые с декабря 2015 г. не упали в годовом выражении (исключение – разовый скачок в начале 2017 г. за счет единовременной выплаты пенсионерам), а за вычетом сезонности даже выросли на 0,1%, пишут "Ведомости", приводя оценки ЦМАКПа.

Реальные доходы падают почти непрерывно с ноября 2014 г. Пока они не могут вернуться к устойчивому росту, констатирует в обзоре главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Поляков, при сильном росте реальных зарплат и положительном вкладе социальных выплат все остальные доходы – от предпринимательской деятельности, недвижимости, финансовых активов и т. д. – сокращались. Расти доходам в июле было неоткуда, соглашается ведущий экономист ЦМАКПа Игорь Поляков. Реальные зарплаты в годовом выражении продолжили рост, начавшийся еще в 2015 г., но он замедлился – относительно июня они снизились.

И все же тренд меняется. Потребление же растет, говорит Поляков, в июлезаметно больше покупало продовольствия (рост на 0,6% к предыдущему месяцу), спрос на непродовольственные товары – за исключением автомобилей – немного снизился из-за отпусков. Потребители чувствуют себя увереннее, в том числе благодаря росту зарплат и снижению инфляции (к середине августа составила 3,8%), отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Правда, растут зарплаты в негосударственном секторе, а у бюджетников стагнируют, уточняет Поляков.

Уровень жизни стабилизируется, люди стали увереннее: больше тратят и меньше сберегают. В частности, тратят взятые ранее кредиты и запасы наличности, которые в июне заметно выросли в годовом выражении – до 106 млрд руб. против 46 млрд руб. годом ранее, отмечает Поляков, цитируемый "Вежомостями".

Розничное кредитование растет достаточно быстро на протяжении последних четырех месяцев – примерно на 1% ежемесячно, замечает Орлова, с начала года портфель розничных кредитов банков вырос на 5%. Поэтому динамика потребления, по ее словам, уже не так сильно привязана к динамике доходов и зарплаты. Часть заемщиков в прошлом году снизили свое кредитное плечо и теперь, в условиях снижающихся ставок, готовы брать новые кредиты, предполагает Орлова. Кредиты поддерживают отложенный спрос, в частности на автомобили, говорит Поляков, люди два года старались экономить и откладывать деньги из-за неопределенности, теперь же спрос на товары – в том числе на электронику, одежду, мебель, стройматериалы – восстанавливается.

Россияне привыкли к вялотекущему кризису, в том числе к стабильному небольшому снижению реальных доходов, и уже не ощущают ухудшения своего материального положения: доля тех, кто считает, что ситуация в экономике за последний год улучшилась, в июне составила 11%, а не 4–6%, как раньше, показал мониторинг Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Негативные тенденции в экономике так затянулись, что люди больше не могут сокращать свое потребление, стали меньше экономить, замечал соавтор мониторинга, старший научный сотрудник института Дмитрий Логинов.