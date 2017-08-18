Сотрудники выходят на окупаемость

18 августа. FINMARKET.RU - У компаний на российском рынке труда растут финансовые показатели управления персоналом. В 2016 году выручка на одного сотрудника выросла на 4,5%, а прибыль — в 2,5 раза. При этомс более низкими по рынку показателями в 2015 году улучшили их в 2016-м, а те, кто показал позитивную динамику в 2015 году, наоборот, ухудшили свои показатели в прошлом сезоне, пишет "Коммерсантъ".

Как следует из отчета PwC, по итогам 2016 года российские компании показали положительную динамику ключевых финансовых показателей эффективности управления персоналом. Основой отчета стали данные компаний различных отраслей — у большинства численность персонала составляет от 2 тыс. до 30 тыс. человек доходом от 10 млрд до 250 млрд руб.

Так, в 2016 году медиана рынка по показателю прибыли на одного сотрудника выросла в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2015 года, до 1,96 тыс. руб. Показатель выручки на одного работника также увеличился — с 8,56 тыс. до 8,93 тыс. руб.

Во многом это произошло благодаря усилиям половины (56%) компаний на рынке, абсолютное большинство из которых продемонстрировало успехи одновременно в повышении и производительности труда, и эффективности управления человеческими ресурсами и затратами. В результате для таких компаний показатель отдачи от каждого вложенного врубля увеличился в среднем на 60%, или почти на 1 руб. в сравнении с 2015 годом.