Элитное жилье в Подмосковье пытаются продать за криптовалюту

17 августа. FINMARKET.RU - На рынке элитного жилья Подмосковья появилось публичное предложение о продаже дорогого особняка за криптовалюту. Но у владельца частного дома практически мало шансов напрямую получить запрашиваемые 3 тыс. биткойнов, что эквивалентно 482 млн руб. Четкого механизма для таких сделок в России не существует. Зато предложение может стать хорошей рекламной кампанией для объекта, пишет "Коммерсантъ".

В базах предложений по продаже элитных особняков появилось предложение от физического лица (имя не называется), готового реализовать собственный загородный дом площадью 930 кв. м, расположенный в поселке Николино на престижном 2-м Успенском шоссе на западе Подмосковья, за криптовалюту. В беседе с “Ъ” риэлтор не исключил, что, если покупатель за дом найдется раньше, чем криптовалюта обретет официальный статус в России, в российском законодательстве,придется рекомендовать продать за национальную валюту.

Председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова считает, что стоимость дома с полной отделкой и меблировкой может достигнуть 530 млн руб. Но по мнению директора департамента элитной недвижимости "Метриум групп" Ильи Менжунова, найти покупателя непросто. "Такие объекты до момента реализации просматривают 30–40 покупателей, едва ли среди них будет готовый рискнуть и расплатиться крупной суммой денег через ненадежную по своей сути сделку",— рассуждает он. Господин Менжунов также указывает на высокую волатильность криптовалюты: в середине июля курс биткойна составлял $1,98 тыс., а сегодня он стоит уже $4,1 тыс.

Сделка купли-продажи с использованием биткойнов, по словам учредителя АНО "Право роботов" Никиты Куликова, будет включать несколько этапов: сначала покупатель приобретет биткойны за доллары, после чего выведет их с биржи, обменяет на рубли и переведет на счет продавца. "Выходит, расчет все равно будет производиться в рублях, на которые продавец уже потом сможет закупить биткойны на бирже в желаемом ему количестве",— соглашается Ирина Доброхотова.