Минсельхоз предлагает уничтожать небезопасные продукты

17 августа. FINMARKET.RU - Законопроект Минсельхоза предполагает усилить административную ответственность за нарушение требований Таможенного союза к пищевой продукции. Изъятые, не соответствующие требованиям техрегламентов, ведомство предлагает уничтожать. В министерстве считают, что это сократит нарушения изготовителями правил, прописанных в документах ЕАЭС. Законопроект в настоящий момент находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти, пишут "Известия".

В Минэкономразвития ответили, что в последней редакции законопроекта Минсельхоза, поступавшей в ведомство, речь шла только о конфискации продукции по решению суда.

В пресс-службе Минпромторга "Известиям" сказали, что им известно о том, что Минсельхоз предлагает ужесточить санкции за нарушение техрегламентов, но воздержались от подробных комментариев.

В Россельхознадзоре отметили, что нужно уничтожать изъятую пищевую продукцию, не соответствующую техрегламентам, "поскольку такая продукция представляет угрозу для здоровья граждан".

Технические регламенты Таможенного союза содержат условия по маркировке продуктов, по материалам для их упаковки, процессам производства, хранения, транспортировки. Они также предусматривают требования к реализации и утилизации товаров.

Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков поддержал законопроект Минсельхоза. По его мнению, в результате пострадают "недобросовестные игроки рынка, производящие фальсификат".

"Предлагаемые меры действительно важны, и без них нельзя убрать с рынка фальсифицированную продукцию. Но хотелось бы исключить возможность злоупотребления полномочиями со стороны правоохранительных органов. Гипотетически они могут использовать данный инструмент в конкурентных войнах", - сказал Д.Востриков "Известиям".

В "Руспродсоюзе" также сообщили, что по итогам I квартала 2017 года на продовольственном рынке выявлено порядка 5% фальсифицированной продукции. В структуре пищевого фальсификата наибольшая доля приходится на молоко (7%) и рыбу (превышает 6%). Кроме того, часто подделывают алкоголь, мясные консервы и колбасу.

Ранее сообщалось, что продукты неизвестного происхождения могут начать уничтожать. Проект соответствующего указа президента в настоящий момент согласовывается в правительстве. Норма направлена на борьбу с "санкционкой", которая поступает на границу по поддельным документам или вообще без них.