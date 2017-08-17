Для госслужащих предлагают систему непрерывного обучения

17 августа. FINMARKET.RU - Минтруд предлагает внедрить для госслужащих систему непрерывного образования и институт наставничества. Соответствующий проект указа президента был размещен на портале regulation.gov.ru, пишет "Коммерсант". "Повышение профессионализма и компетентности госслужащего должно происходить на системной основе посредством обновления имеющихся и приобретения новых знаний и умений, то есть быть непрерывным",- отметил замминистра труда Алексей Черкасов.

В июле этого года Госдума приняла закон, устанавливающий новый подход к вопросу профессионального развития государственных гражданских служащих. Документ предполагает, что"смогут получать новые и обновлять имеющиеся знания и навыки" в течение всего периода госслужбы.

Проект указа президента предполагает, что непрерывное образование госслужащих будет включать в себя два основных компонента. В первую очередь это дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка и повышение квалификации, в том числе на основе государственного образовательного сертификата на дополнительное профессиональное образование гражданского служащего. Внедрение нового механизма обучения по сертификатам, как указано в пояснительной записке к документу, даст гражданским служащим возможность получить образование по программам, "реализация которых в настоящее время в рамках государственного заказа не может осуществляться ввиду их значительной стоимости". В качестве примера таковых в документе указаны тренинги, включая тренинги личностного роста, программы по вопросам, связанным с новейшими IT-технологиями, и программы по иностранному языку. При этом тематика обучения должна согласовываться госслужащим с его непосредственным руководителем. Порядок предоставления сертификата, его формы, а также правила подачи заявления о его выдаче будут утверждены отдельным документом.

Вторым компонентом профессионального развития госслужащих Минтруд предлагает считать "иные мероприятия по профессиональному развитию" - семинары, тренинги, мастер-классы, направленные преимущественно на оперативное обновление имеющихся знаний.