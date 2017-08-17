17 августа. FINMARKET.RU - Председатель комитета Госдумы по налогам и бюджету Андрей Макаров внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому контроль налоговиков за бизнесом может быть смягчен. Система налогового контроля была создана 15 лет назад, но с тех пор изменилась и работа налоговиков, и сама экономика, говорится в пояснительной записке. А.Макаров предлагает отменить лишние ограничения, пишут "Ведомости".

В конце прошлого года президент Владимир Путин поручил "настроить" налоговую систему. В законопроекте учтены предложения бизнеса и участников июльских парламентских слушаний, рассказывает партнер KPMG Михаил Орлов.

Официально в Минфин проект не поступал, утверждает представитель министерства. Но в целом он получил поддержку, рассказывает другой чиновник, хотя детали надо дорабатывать.

Самое радикальное из предложений – сократить срок камеральной проверки втрое до одного месяца. С введением автоматизированной системы контроля за НДС требование уточнить декларацию поступает сразу, как только обнаруживаются нестыковки, рассказывает налоговый менеджер крупной компании, но потом еще три месяца проверяется право на возврат НДС, оборотный капитал замораживается. Возврат НДС – ключевая проблема, поддерживает крупный экспортер. Даже если компания не возмещает НДС, она все равно часто резервирует деньги на все три месяца на случай доначислений, говорит управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Чтобы претендовать на быстрое возмещение НДС, у компании должен быть низкий или средний уровень налоговых рисков, она не должна заявлять слишком большую сумму к вычету (больше суммы налогов за три года), а ее поставщики должны быть с низким налоговым риском. Не должно быть признаков получения необоснованной налоговой выгоды в сделках компании.

ФНС выступает против, месяц – нереальный срок, говорит ее чиновник, уложиться даже в три месяца сложно. Для добросовестных компаний срок уже сокращен до двух, а для крупнейших экспортеров (налоги за три года не меньше 7 млрд руб.) предусмотрен ускоренный порядок возмещения. До месяца можно сократить уже сейчас, спорит чиновник финансово-экономического блока, хотя детали нужно обсуждать.

В поправки вошло и другое предложение, о котором бизнес просил несколько лет. Круг сделок, подпадающих под контроль за трансфертным ценообразованием, будет сужен: сумма подконтрольных внутренних сделок вырастет с 1 млрд до 3 млрд руб., а для внешних сделок (с аффилированными лицами) установлен порог – 60 млн руб. Сейчас под контроль подпадает любая такая внешняя сделка.