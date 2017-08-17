Штрафы за первые нарушения крупного бизнеса могут отменить

17 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает не штрафовать крупный, если он совершает нарушение впервые.

Раньше, если контрольно-надзорные органы выявляли у малого или среднего бизнеса какое-либо нарушение впервые, они могли выбирать: сразу штрафовать предпринимателя или выписывать предупреждение. Чаще всего контролеры делали выбор в пользу фискальной санкции — это позволяет отчитываться о пополнении бюджета на внушительные суммы. Однако в июле прошлого года вступил в силу закон, согласно которому при допущении нарушения в первый раз предприниматель получает предупреждение. Штраф выписывается, если ситуация не улучшилась.

Теперь Минэкономразвития предлагает распространить эту меру и на крупный бизнес, рассказал "Известиям" замминистра экономического развития Савва Шипов. По его словам, это позволит снизить штрафные нагрузки на бизнес за нарушения, которые совершены впервые и не причинили вреда.

Сейчас предложение Минэкономразвития рассматривается в других ведомствах, после чего оно будет обсуждаться на профильной подкомиссии в правительстве. По итогам Минэкономразвития приступит к разработке соответствующего законопроекта.

С просьбой распространить норму о предупреждениях на крупный бизнес к премьер-министру Дмитрию Медведеву ранее обращался глава РСПП Александр Шохин. Малый и средний бизнес сразу после появления закона о предупреждениях ощутил на себе результаты его работы: во второй половине 2016 года количество «желтых карточек» бизнесу выросло на 52,8% (по сравнению со второй половиной предыдущего года) и составило порядка 76 тыс. Общее же количество решений о привлечении к ответственности сократилось на 17%. На 23% снизилось и число штрафов, выписанных предпринимателям.

Нововведение поможет снизить коррупционные риски как в самих крупных компаниях, так и в контрольно-надзорных органах, указал в беседе с «Известиями» директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Еще одна мера, которая позволит снизить нагрузку на бизнес, — это оптимизация работы региональных контрольно-надзорных ведомств. В пресс-службе Минфина ранее сообщали «Известиям», что сокращение количества контролеров в том числе позволит повысить им зарплату.