Россияне уже строят планы на новогодние праздники

16 августа. FINMARKET.RU - В этом году россияне на два месяца раньше озаботились тем, где они проведут зимние каникулы. Новогодние путешествия стали бронировать уже в начале августа, хотя обычно туристы тянут до октября.

Сервис бронирований авиабилетов Skyscanner сравнил статистику этого и прошлого годов, пишет "Российская газета". Пока на звание самых популярных зимних направлений претендуют тайский Бангкок, Прага и Мюнхен.

Наибольший рост среди первой десятки показал Милан: число бронирований билетов выросло в два раза, за счет чего город поднялся с одиннадцатой на четвертую строчку рейтинга. На пятом месте - тайский остров Пхукет. Его популярность выросла всего на 4%, рассказал "РГ" менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский. Также, по его словам, в топ-10 вошли Рим (плюс 29%), Барселона (плюс 53%) и Лиссабон (плюс 45%).

До первой десятки недотянули, но очень близки к ней Баку, Вена и Тбилиси. Интерес россиян к столице Азербайджана с прошлого года вырос более чем в шесть раз, к столице Австрии - в два с лишним раза. При этом Грузия, которая сегодня стала крайне модным направлением, прибавила сразу недосягаемые для других стран 86%.

Наибольшее падение спроса произошло в отношении Шри-Ланки. Это островное государство в ранних бронированиях прошлого года занимало третье место, а теперь оказалось в хвосте рейтинга, опустившись на пятнадцатую строчку. Местные курорты потеряли сразу 70 процентов своей популярности.

Из российских городов в топ-10 попал только Сочи. Город прибавил 3%. Впрочем, с точки зрения экспертов, столь скромное присутствие внутренних направлений легко объяснимо. Российские путешественники крайне редко бронируют внутренние рейсы за полгода. Чаще всего граждане начинают покупать билеты по стране за два-три месяца, а кто-то - даже за две недели до самой поездки.

В свою очередь, президент Союза туристических агентств Сергей Голов обращает внимание, что летом зимнее путешествие готовят только те, кто собирается лететь на отдых на регулярном рейсе. В таком случае раннее бронирование дает хорошую экономию в деньгах.