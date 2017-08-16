"Альфа капитал" сообщил о проблемах в четырех крупных российских банках

16 августа. FINMARKET.RU - "Альфа капитал" разослал своим клиентам письмо, в котором предупредил о проблемах в четырех российских банках, сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ.

В документе "Альфа капитал" пишет о возможных проблемах в банках "ФК Открытие", "Бинбанке", Московском кредитном банке (МКБ) и Промсвязьбанке. "Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие", – говорится в письме, которое недавно разослал своим клиентам "Альфа капитал", пишет газета. Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, "которые в случае санации (банка-эмитента) скорее всего будут списаны полностью", уточняет "Альфа капитал".

"Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие", – говорится в письме.

Управляющая компания указывает, что закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам "дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России"..

У Промсвязьбанка четыре выпуска субординированных евробондов на $1,1 млрд и один на 5 млрд руб. У "ФК Открытие" – три выпуска еврооблигаций на $1 млрд, у МКБ – четыре выпуска на $1,8 млрд и 5 млрд руб., а у Бинбанка таких бумаг нет.

"Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции", – говорится в ответе ЦБ за запрос "Ведомостей".

"Нам нужно изучить письмо "Альфа капитала", после этого мы сможем прокомментировать ситуацию", – сообщила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

Предправления МКБ Владимир Чубарь заявил, что банк с рекомендациями "Альфа капитала" не согласен. Безответственными заявления "Альфа капитала" считает представитель Бинбанка.