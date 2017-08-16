.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
16 августа 2017 года 09:37
В России появился новый вид спама
|0
FA Bobo/PIXSELL/PA Images
16 августа. FINMARKET.RU - Новый вид спама охватил Россию, злоумышленники придумали, как обойти законодательство и навязать рекламу телефонным абонентам. Главное в этой схеме - побудить абонентов перезванивать и получать рекламные сообщения, пишут "Известия". По данным исследования аналитической компании Telecom Daily, с новым видом спама уже столкнулись 65% россиян. ФАС и опрошенные «Известиями» юристы считают, что действующее законодательство не запрещает данный вид спама. Злоумышленники программируют автоматическую систему, она набирает номера телефонов, а потом обрывает вызов после первого звонка. В результате у гражданина на мобильнике высвечивается пропущенный вызов с незнакомого номера. Если он перезвонит по этому номеру, на том конце автоматизированная система озвучит рекламное объявление. Представители Telecom Daily опросили более 3000 россиян. Выяснилось, что 65% опрошенных сталкивались с подобным видом спама, причем за последние полгода количество рекламных сообщений подобного рода выросло на 50%. По информации сотовых операторов, провокации с целью заставить человека перезвонить впервые появились в Японии. Они получили название Wangiri. В некоторых вариантах этой схемы человек перезванивал на платный номер — и с его счета списывали деньги. Сейчас в России чаще всего просто зачитывают рекламу.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.