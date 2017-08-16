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16 августа 2017 года 09:37

В России появился новый вид спама

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FA Bobo/PIXSELL/PA Images
FA Bobo/PIXSELL/PA Images
16 августа. FINMARKET.RU - Новый вид спама охватил Россию, злоумышленники придумали, как обойти законодательство и навязать рекламу телефонным абонентам. Главное в этой схеме - побудить абонентов перезванивать и получать рекламные сообщения, пишут "Известия".

По данным исследования аналитической компании Telecom Daily, с новым видом спама уже столкнулись 65% россиян. ФАС и опрошенные «Известиями» юристы считают, что действующее законодательство не запрещает данный вид спама.

Злоумышленники программируют автоматическую систему, она набирает номера телефонов, а потом обрывает вызов после первого звонка. В результате у гражданина на мобильнике высвечивается пропущенный вызов с незнакомого номера. Если он перезвонит по этому номеру, на том конце автоматизированная система озвучит рекламное объявление. 

Представители Telecom Daily опросили более 3000 россиян. Выяснилось, что 65% опрошенных сталкивались с подобным видом спама, причем за последние полгода количество рекламных сообщений подобного рода выросло на 50%.

По информации сотовых операторов, провокации с целью заставить человека перезвонить впервые появились в Японии. Они получили название Wangiri. В некоторых вариантах этой схемы человек перезванивал на платный номер — и с его счета списывали деньги. Сейчас в России чаще всего просто зачитывают рекламу.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  спам

 
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