Программа льготной утилизации оказалась под угрозой

Программа утилизации автомобилей оказалась под угрозой - желающих сдать свой автомобиль в утиль и получить скидку на приобретение нового становится все меньше. По мнению экспертов, чтобы она оставалась жизнеспособной, формат утилизации необходимо изменить. Тем более, дело нужное. Опасные как для водителя, так и для окружающих машины на российских дорогах - совсем не редкость, пишет "Российская газета".

Сдать "на лом" своего старого железного коня - выгодное дело, особенно для тех, чья машина уже настолько старая или ее состояние настолько плохое, что больше 50 тысяч рублей за ее продажу не выручить. А именно такую минимальную скидку на покупку новогов виде сертификата получает автовладелец при утилизации. Если же вы хотите приобрести внедорожник отечественного производства, то скидка на его приобретение может составить минимум 90 тысяч рублей.

В России машин, которым кроме как на пункт утилизации и деваться некуда, очень много. Это показывает простой анализ нескольких сайтов в Рунете, на которых сегодня можно найти почти 21 тысячу автомобилей ценой до 50 тысяч. Не все из них можно сдать, а только те, которые произведены на территории России, но все равно счет идет на многие тысячи. Но владельцы таких машин на пунктах утилизации появляться не спешат. Более того, хозяева "антиквариата" настроены и дальше ездить на своих стареющих машинах. Об этом говорит все увеличивающийся средний возраст отечественного автомобиля. По оценке агентства "Автостат", на начало 2017 года он составил 12,9 года. 33,1 процента всех стоящих на учете машин - авто возрастом более 15 лет. И они ездят! Оформить диагностическую карту техосмотра сейчас можно вместе с полисом ОСАГО. И никуда ехать не надо - принесут на дом.

Более трети автомобилей, которые ездят по российским дорогам, старше 15 лет. И все они с техосмотром

Программу, по сути, надо начинать сначала, уверен автоэксперт Игорь Моржаретто. Надо в законе понятно прописать, что авто, когда ему исполнится столько-то лет, можно сдать на утилизацию. Нужно прописать преференции тем, кто создает центры по утилизации. По документам, продолжает эксперт, в России есть утилизационный сбор, который взимается с каждого выпущенного в стране или ввезенного автомобиля.

"Однако эти деньги уходят в госбюджет, и там их следы теряются. Да, дилеры, - продолжает Моржаретто, - получают от государства компенсацию за утилизационные сертификаты. Но, приняв старый авто, они могут с ним делать все что угодно. Захотят - сдадут на лом, захотят - выбросят на улицу. А за частными компаниями, которые занимаются утилизацией, никто не следит", - говорит Моржаретто.