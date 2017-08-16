Россияне рефинансировали ипотеку на 35 млрд руб.

16 августа. FINMARKET.RU - Основной тенденцией на ипотечном рынке в этом году стало рефинансирование. Его объем по итогам первого полугодия составил порядка 35 млрд рублей, или 4,5% от всего ипотечного рынка по сравнению с 1% рефинансируемых кредитов в первом полугодии прошлого года, пишут "Известия", приводя оценки из исследования банка "Российский капитал". Россияне берут новые жилищные кредиты, чтобы погасить ранее оформленные — это позволяет снизить ставку или удлинить срок выплат. Особенную актуальность рефинансирование приобретает сегодня, когда население массово перекредитовывает ссуды 2014–2015 годов, оформленные по ставкам до 20%. При этом пика спроса на рефинансирование банкиры ожидают осенью.

После перехода к режиму инфляционного таргетирования в ноябре 2014 года Центробанк на фоне повысившихся инфляционных рисков был вынужден увеличить ключевую ставку до 17%. Соответственно, выросли ставки по кредитам, в том числе и по ипотеке. В итоге желавшие получить жилищные ссуды оформляли их по ставкам 13–15%. Сейчас, когда к 1 июля средние ставки по ипотеке, по данным ЦБ, снизились до 11,5%, население стало активно брать новые кредиты для снижения платежей по старым.

"Спрос на рефинансирование сегодня растет быстрее, чем на новую ипотеку, — подтвердил и руководитель группы аналитики ипотечного банка "ДельтаКредит" Назар Аржанников. По его оценке, всплеск запросов на перекредитование жилищных ссуд ожидается осенью.

"Как минимум до конца года ставка может снижаться каждый квартал на 0,5–0,75%. Таким образом, есть смысл подождать и получить более низкий процент. Я ожидаю локальный всплеск рефинансирования осенью", — заявил он.

Спрос на рефинансирование во втором полугодии превзойдет результаты первого, согласны в банке "Уралсиб".

Самый сложный этап при рефинансировании — это снятие обременения с закладной, а затем регистрация обременения по новому договору ипотеки в Регистрационной палате. При этом необходимо сделать это максимально быстро, так как до оформления обременения на квартиру по кредитному договору, как правило, действует повышенная процентная ставка.