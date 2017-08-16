Минфин вывел из офшоров 6 тыс. компаний

16 августа. FINMARKET.RU - Минфин в 2016 году вывел из офшоров 6 тыс. компаний, которые в результате уплатили в бюджет 3 млрд рублей дополнительных налогов, пишут "Известия", ссылаясь на директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексея Сазанова. При этом общий объем задекларированной офшорными компаниями прибыли составил 20 млрд рублей. Сумма 3 млрд говорит о том, что платить в России начали в основном небольшие компании, зарегистрированные в "налоговых гаванях".

Закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК) вступил в силу в 2015 году и был направлен на получение налогов с прибыли иностранных организаций, подконтрольных россиянам. Ранее любой гражданинмог зарегистрировать свой бизнес за рубежом и не платитьв России — именно поэтому многие предприниматели делали это в офшорных зонах. Теперь же понятие "контролируемая иностранная компания" установлено законодательно: это организация, не являющаяся резидентом РФ, но не менее 25% которой при этом владеет гражданин нашей страны. Теперь такие предприятия обязаны платить в России налоги: 20% на прибыль компании или 13% — на доходы физического лица.

В 2017 году Минфин будет мониторить исполнение закона и выявлять схемы ухода от уплаты налогов. По словам Алексея Сазанова, в сегодняшнем законодательстве о КИК есть определенные неточности, которые требуют доработки, при этом вносить в документ фундаментальные изменения министерство не планирует.

"Техническая настройка законодательства будет проходить в осеннюю сессию Госдумы. Это в первую очередь касается исторических убытков, порядка их переноса на будущее и обложения операций с финансовыми активами. Но все эти поправки — точечные, подходов к налогообложению КИК не изменяющие", — пояснил Алексей Сазанов.

По мнению заведующего кафедрой менеджмента Высшей школы государственного управления РАНХиГС Ильи Быковникова, в 3 млрд рублей налогов, полученных бюджетом, могли не войти деньги крупного бизнеса, зарегистрированного в "налоговых гаванях".