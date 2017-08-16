Мусорные бонды – лучшая инвестиция десятилетия

16 августа. FINMARKET.RU - Европейские мусорные– лучшая инвестиция десятилетия, за 10 лет с начала кризиса они принесли доход 100%, пишут "Ведомости".

Те, кто 10 лет назад купил европейские мусорные облигации (с рейтингом не выше Ba от Moody’s, BB от S&P), на сегодняшний день получили доход в 100% от вложенных средств, пишет издание, ссылаясь на расчеты Bloomberg. Отсчет агентство ведет с 9 августа 2007 г., официальной даты начала мирового финансового кризиса. Остальные активы, за исключением золота, и близко не приближаются к доходности, которую обеспечили мусорные бонды. Хотя неплохо заработать за это время можно было на большинстве облигаций, акциях из индекса S&P 500 и долларе.

Bloomberg опирался на поведение индекса мусорных бондов Pan-European High Yield Index – в нем более 600 выпусков корпоративных бондов с неинвестиционным рейтингом. Если начало мирового кризиса он пережил спокойно, колеблясь в районе 150 пунктов весь 2007 год, то с сентября 2008 г., когда обанкротился американский инвестбанк Lehman Brothers, до начала 2009 г. упал почти на треть. Правда, с того времени и до 15 августа этого года он вырос до 375 пунктов.

После того как председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги в 2014 г. заявил, что сделает для сохранности еврозоны "все возможное", инвесторы стали еще смелее кредитовать самые рисковые компании из Европы, тогда как доходность суверенных облигаций Европы и США приблизилась к нулю, пишут "Ведомости". В рамках программы количественного смягчения, запущенной в 2015 г., ЕЦБ ежемесячно скупает облигаций на 60 млрд евро, что и привело к значительному снижению доходностей европейских бондов.

"Когда доходность по облигациям с инвестиционными рейтингами близится к нулю, инвесторам приходится закрывать глаза на кредитное качество", – объясняет популярность мусорных облигаций в Европе начальник управления инвестиций "Райффайзен капитала" Владимир Веденеев. Такие бонды не попадают в программу выкупа ЕЦБ как раз из-за низкого рейтинга, доходность по ним выше, указывает он.