В июле рост промпроизводства в России замедлился до 1,1%

Рост промпроизводства в июле замедлился до 1,1% с 3,5% в июне, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась в три раза слабее прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 3,4%

15 августа. FINMARKET.RU - В июле 2017 года промышленное производство в РФ увеличилось на 1,1% по сравнению с июлем 2016 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В июне рост составлял 3,5%, в мае - 5,6%, в апреле - 2,3%, в марте - 0,8%. В феврале был зафиксирован спад промпроизводства на 2,7% на фоне календарного фактора - рабочих дней в феврале было на два меньше, чем в феврале прошлого года. В январе рост промпроизводства равнялся 2,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 2,5%.

За январь-июль 2017 года промышленность выросла на 1,9%.

Экономисты ожидали более значительного роста в июле, консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом", предполагал увеличение показателя на 3,4%.

Ожидания аналитиков по росту промпроизводства в 2017 году равняются 2,3%.

С исключением сезонного и календарного факторов в июле 2017 года, по расчетам Росстата, снизилось на 1,1% (к июню) после снижения на 0,5% в мае, роста на 1,6% в мае и на 0,8% в апреле.

В сфере добычи полезных ископаемых в июле объем производства вырос на 4% после роста на 5,2% в июне, в обрабатывающих производствах объем промпроизводства снизился на 0,8% после повышения на 2,9% месяцем ранее. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост составил 0,1%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов снижение составило 4%.

С 1 января 2017 года осуществлен переход на применение в статистической практике новых версий общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).

Производство легковых автомобилей в РФ в январе-июле увеличилось на 20,5% - до 740 тыс.

В июле выпуск вырос на 19,7% по сравнению с июлем 2016 года и снизился на 23,6% по сравнению с июнем текущего года.

Выпуск автобусов за 7 месяцев увеличился на 18,9% - до 13,1 тыс. шт.

Производство грузовиков выросло на 12,1% и составило 79,2 тыс. машин.

В январе-июле добыча нефти, включая газовый конденсат, выросла на 1,4% по сравнению с январем-июлем 2016 годом и составила 319 млн тонн.

Добыча газа увеличилась на 13,4% - до 344 млрд кубометров.

Добыча угля повысилась на 7,6% и составила 233 млн тонн.

Производство бензина снизилось на 3,2% - до 21,6 млн тонн.

В январе-июле производство мяса, включая субпродукты, увеличилось на 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 1,3 млн тонн.

Выпуск мяса птицы поднялся на 4,7% - до 2,7 млн тонн.

За 7 месяцев было произведено 1,3 млн тонн колбасных изделий, что на 5,3% больше, чем годом ранее.

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла подскочил на 20,9% - до 2,7 млн тонн.

Производство рыбы и рыбных продуктов увеличилось на 4,8% - до 2,4 млн тонн.

Молока было произведено 3,1 млн тонн, что на 1,4% меньше, чем годом ранее.

Производство сыра увеличилось на 4,4% - до 276 тыс. тонн