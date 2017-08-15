Госдуме предложили новые антикоррупционные поправки

15 августа. FINMARKET.RU - Администрация ульяновского губернатора Сергея Морозова подготовила поправки к федеральному антикоррупционному законодательству. Они позволяют регионам распространять требования по конфликту интересов и декларированию доходов на руководителей предприятий с госучастием, а также на ряд должностей бюджетных учреждений. Как пояснил "Коммерсанту" начальник управления Алексей Преображенский, в РФ "антикоррупционное законодательство распространяется только на госслужащих и руководителей региональных бюджетных учреждений", но не касается региональных предприятий с госучастием, а также коррупциогенных должностей руководителей подразделений бюджетных организаций.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его цель - передача исполнительной власти региона права формировать перечень должностей муниципальных и региональных предприятий, а также бюджетных учреждений, на которые будут распространяться требования антикоррупционного законодательства (конфликт интересов, отчетность по доходам, запрет на владение бизнесом). В законопроекте нет критериев, по которым регионы должны будут составлять этот перечень. Как пояснил А.Преображенский, если законопроект примут, критерии будут устанавливаться в регионах постановлением губернатора по согласованию с руководителями отраслей.

Предполагается, что в перечень будет входить весь топ-менеджмент предприятий с госучастием, а также руководители подразделений бюджетных учреждений, если их деятельность связана с закупками и распределением средств.

Руководитель петербургского антикоррупционного центра "Трансперенси Интернешнл-Р" Дмитрий Сухарев отметил, что "такой законопроект давно назрел". "В том или ином виде он рано или поздно будет принят, другой вопрос - каким окажется правоприменение. Но все же было бы логичным принять перечень коррупциогенных должностей на федеральном уровне, чтобы не оставлять поле для маневра недобросовестным чиновникам, которые могут пожелать вывести из-под действия закона те или иные организации",- сказал эксперт.

В ряде ульяновских АО с госучастием руководители одновременно являются еще и владельцами или директорами частных компаний, работающих в той же или сопряженной сфере. А.Преображенский полагает, что руководители предприятий с госучастием вообще не должны иметь доли в частном бизнесе.