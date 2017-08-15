ЦБ усилит защиту при обмене данными с банками

15 августа. FINMARKET.RU - Центробанк усилит защиту при обмене данными с банками об инцидентах, связанных с кибермошенничеством.будут постоянно получать информацию об атаках хакеров и объеме ущерба от них по защищенным каналам связи от FinCERT — подразделения по борьбе с кибермошенниками при Банке России, рассказал "Известиям" источник, близкий к ЦБ.

Как пояснил источник, сейчас обмен данными между банками и FinCERT осуществляется по электронной почте, что создает риски миграции мошеннических схем между банками. Собеседник отметил, что информирование банков по защищенным каналам связи — по аналогии с действующей Системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), созданной в рамках исполнения закона о госуслугах, — исключит эти риски. В ходе обмена данными по СМЭВ банки и госорганы (например, Пенсионный фонд, Федеральная налоговая служба) получают необходимые сведения за минуту. Кроме того, все сведения, передаваемые по этой системе, максимально защищены.

"Еще одна цель нововведения — повысить уровень превентивного реагирования рынка на новые виды киберугроз", — добавили представители банков из топ-50.

"Уже сейчас для передачи данных в рамках двустороннего информационного обмена используются защищенные каналы (ведь файл, пересылаемый банкам по почте, запаролен), — указали в пресс-службе ЦБ. — В то же время FinCERT уделяет большое внимание совершенствованию применяемых технологий обмена данными и планирует использовать более защищенные каналы для повышения уровня информационной безопасности".

Как рассказывал в интервью "Известиям" замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев, сейчас с FinCERT обмениваются информацией 383 банка из 460 участников финансового рынка. По его словам, в прошлом году хакеры похитили с банковских карт россиян на 30% меньше средств, чем годом ранее (тогда уровень потерь составил 1 млрд рублей). В то же время ЦБ зафиксировал всего одну кибератаку на корсчета банков в этом году.

Руководитель аналитического центра Zecurion Analytics Владимир Ульянов считает, что новая схема обмена данными нужна именно для повышения защищенности информации. По словам эксперта, оперативность с использованием почты вполне достаточна. А вот с точки зрения безопасности запароленные архивы неидеальны, ведь пароль к архиву тоже нужно передавать, отметил В.Ульянов. Эксперт считает, что введение системы и ее совершенствование с учетом опыта взаимодействия банков и FinCERT способно сократить объем мошеннических операций вдвое.