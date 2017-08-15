Власти обещают туроператорам очередные субсидии

15 августа. FINMARKET.RU - Субсидирование туроператоров внутреннего и въездного туризма может стать частью федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма в 2019–2025 годах, следует из проекта концепции документа, опубликованной на regulation.gov.ru. Сейчас в документе предусмотрено выделение на эти нужды из федерального бюджета 96,03 млрд руб. в качестве предельного прогнозного объема финансирования. Но, как пояснил "Коммерсанту" замглавы Ростуризма Николай Королев, эта цифра будет пересмотрена. По его словам, в текущей версии проекта ФЦП прописываются суммы, которые в принципе нужны для развития отрасли в целом. «Мы рассчитываем, что объем субсидий туроператорам составит около 1 млрд руб. в год»,— отмечает Н.Королев. Таким образом, за семь лет на поддержку турбизнеса может быть направлено около 7 млрд руб.

По словам Н.Королева, механизм выплат пока прорабатывается, но предполагается, что туроператоры будут получать 1–1,5 тыс. руб. за каждого иностранца или россиянина, отправленного в путешествие по России сверх прошлогодних объемов. Он рассчитывает, что такая практика позволит обеспечить рост отрасли на уровне 10–12% в год. Регионы и направления, которые будут субсидироваться, будут определены отдельно. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин связывает обнародованную Ростуризмом цифру 1–1,5 тыс. руб. за путешественника со средними маркетинговыми затратами.

Включенная в ФЦП схема субсидирования туроператоров обсуждается с весны прошлого года. Но, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, до сих пор эта инициатива не находила поддержки в Минфине. Более целесообразным вариантом он называет предложенное ранее субсидирование авиаперевозок, входящих в состав турпакета.

По словам Н.Королева, окончательный вариант концепции ФЦП должен быть представляет в октябре. Утверждение программы запланировано на 2018 год. Текущий вариант концепции предполагает, что общая предельная стоимость ФЦП составит 615,12 млрд руб., из которых 170,79 млрд руб. будут выделены из федерального бюджета, 16,42 млрд руб. внесут региональные и местные власти, 427,9 млрд руб. будут привлечены от инвесторов. Эти средства пойдут в том числе и на создание туристической инфраструктуры. Но, по словам господина Королева, в Ростуризме рассчитывают, что объем средств, вносимый из федерального бюджета, составит 70 млрд руб., остальные инвестиции сократятся пропорционально. Таким образом общая стоимость ФЦП, возможно, снизится до 256,3 млрд руб. Объем финансирования действующей сейчас аналогичной ФЦП на период 2011–2018 годов составляет 135,2 млрд руб., из которых 26,7 млрд руб. выделили федеральные власти.