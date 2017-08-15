Снижение ставок по ипотеке затруднит докапитализацию банков

15 августа. FINMARKET.RU - Снижение ставок по ипотеке затруднит выполнение программы Минфина по докапитализации банков. Такое мнение высказывают опрошенные "Известиями" эксперты.

Сбербанк с 10 августа снизил ставки по ипотеке на 0,6-2 п.п., до 7,4-10%, что было оценено рынком как демпинг: это может создать довольно сложные условия для 31 банка - участника программы докапитализации через ОФЗ. Такая форма поддержки кредитных организаций была запущена Минфином для смягчения последствий кризиса 2014 года. Банки с размером собственных средств более 25 млрд рублей получили от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) субординированные займы в виде ОФЗ, которые были учтены в их капитале. Участники программы должны наращивать не менее чем на 1% в месяц объем ипотеки, кредитов малому и среднему бизнесу, регионам или предприятиям из списка приоритетных отраслей, а также - портфель выпущенных такими предприятиями облигаций или портфель ипотечных долговых бумаг.

Банки, участвующие в программе Минфина, утверждают, что проблем с наращиванием кредитования у них не возникнет, да и фактор понижения ставки Сбербанком не играет для них большой роли.

"Бинбанк всегда соблюдает все условия программы докапитализации через ОФЗ, асегодня является драйвером роста кредитования частных лиц на банковском рынке", - сказала директор департамента экономики и контроля Бинбанка Галина Лобова.

В Абсолют Банке также уверяют, что проблем с выполнением требований программы докапитализации не возникнет. В то же время в банке отметили, что планируют в ближайшее время пересмотреть ставку по ипотеке в строну понижения.

"Снижение ставок Сбербанком окажет негативный эффект на маржинальность ипотечного бизнеса всех банков", - признал первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк" Сергей Хотимский. В то же время, по его словам, "ожидается рост объемов кредитования, который компенсирует эти потери через некоторое время".

Представитель не принимающего участия в программе Минфина банка "ДельтаКредит" Зинаида Серебрякова рассказала, что, скорее всего, ставки начнут падать через 2-3 недели после того, как их понизил Сбербанк. При этом, по ее словам, даже у банков, специализирующихся на ипотеке, ежемесячный прирост ипотечного портфеля обычно не превышает 1%. С изменением же ситуации на рынке маржинальность будет снижаться и наращивать кредитование будет не так просто.

В Минфине не ответили на запрос "Известий" о том, видят ли в ведомстве риски срыва программы докапитализации в связи с ожидаемым падением ставок на рынке ипотеки.