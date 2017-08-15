Оптимистов в России стало больше

15 августа. FINMARKET.RU - Доля россиян, считающих, что ситуация в экономике страны за последний год улучшилась, в июне составила около 11% - существенно больше, чем годом ранее, пишут "Ведомости" со ссылкой на мониторинг Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС (ИНСАП). Оптимисты среди населения всегда были, но их доля, как правило, составляла 4-6%, их восприятие было связано с личными причинами, говорит один из соавторов мониторинга, старший научный сотрудник ИНСАПа Дмитрий Логинов. Доля тех, кто считает, что экономическое положение заметно ухудшилось, напротив, сократилась сразу вдвое - с 31,2 до 14,8%.

В последние месяцы ситуация в экономике действительно улучшилась, констатирует Д.Логинов. Но главное - люди адаптировались к новым условиям. "Эту адаптацию нельзя назвать эффективной и перспективной, но она говорит о том, что мы наконец оттолкнулись от дна", - считает он. Люди сравнивают ситуацию с самыми острыми двумя годами кризиса и оценивают ее в лучшую сторону. Сказалось и то, что самые пессимистичные ожидания части россиян - более глубокого кризиса, если не коллапса - не реализовались. Поэтому доля тех, кто видит улучшения или хотя бы стабилизацию в экономике, будет расти, заключает он. На фоне негативных ожиданий, которые господствовали на протяжении кризиса, отсутствие плохих новостей уже воспринимается как улучшение, согласна исполнительный директор ИНСАПа Юлия Чумакова.

Негативные тенденции в экономике так затянулись, что люди больше не могут сокращать свое потребление: по данным Института социологии РАН, доля тех, кто экономит на еде, весной сократилась до 35% с 51% годом ранее, а тех, кто экономит на покупке одежды и обуви, - с 61 до 47%. Люди стали не больше тратить, а меньше экономить, говорит Д.Логинов, но лишь в сравнении с теми уровнями экономии, которые были достигнуты в первые два года кризиса. Полностью потребительская активность не восстановилась по сравнению с докризисным периодом (до 2014 г.), согласна заместитель директора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская.

К похожим выводам недавно пришли аналитики Института социальной политики ВШЭ: по их данным, в мае доля россиян, которые считают материальное положение своей семьи хорошим или очень хорошим, достигла докризисного уровня. Таких людей насчитывалось 17% - максимум с начала 2012 г. С ноября 2016 г. по май 2017 г. доля россиян, считающих себя бедными, сократилась с 27 до 17%. На стабилизацию материального положения людей в июле указывал и Центробанк: люди стали планировать крупные покупки и откладывать на них больше денег. А доля тех, кто экономил последние три месяца, наоборот, снизилась, сообщал регулятор.

Однако, отмечает газета, свидетельств того, что улучшение в экономике и благосостоянии людей долгосрочное, пока не наблюдается.