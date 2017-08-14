Без дополнительного притока инвестиций период адаптации в РФ закончится

14 августа. FINMARKET.RU - Впервые за несколько летполучила по итогам квартала рост ВВП сразу на 2,5% в годовом выражении. Первые признаки экономического роста в России стали заметны в четвертом квартале 2016 года, до этогоРФ в течение семи кварталов подряд демонстрировала спад.

Похоже, в западных СМИ следили за статистическими сводками РФ не менее внимательно, чем в российских, пишет "Независимая газета". Как пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, "несмотря на санкции и обвал нефтяных цен, российская экономика растет так быстро, как никогда за последние годы".

Британская пресса ожидает, что российское восстановление не будет продолжаться вечно, рано или поздно понадобятся дополнительные инвестиции. Так, издание Financial Times (FT) считает, что восстанавливающаяся экономика России все же боится охлаждающего эффекта санкций, потому что после нового санкционного витка инвесторы станут еще осторожнее в своем выборе бизнес-партнеров.

FT приводит мнение старшего партнера в московской консалтинговой компании Macro Advisory Криса Уифера, который говорит, что восстановление, безусловно, есть, экономика приспособилась к сравнительно низким ценам на нефть и к санкциям, "ни в этом году, ни в следующем новые санкции это восстановление не прекратят". "Однако, чтобы рост продолжался, необходим более сильный приток инвестиций извне, а новый режим санкций ставит их под угрозу", - уточняет Уифер.

Вплоть до первого квартала 2017 года инвестиции в основной капитал сокращались в России в течение четырех лет. Неожиданный перелом, пока еще не понятно - временный или нет, случился в 2017-м: по итогам первого квартала годовой рост инвестиций составил сразу 2,3%.

Некоторые опрошенные эксперты склонны думать, что Россия действительно частично вышла из кризиса. Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал считает, что об этом свидетельствует, например, рост продаж новых автомобилей уже на протяжении трех месяцев. Однако, по его словам, для качественного рывка в улучшении жизни населения нужен экономический рост не на 2,5%, а на 4-5% в год.

Вице-президент "Деловой России" Татьяна Минеева подтверждает, что приток инвестиций необходим экономике безотносительно процесса адаптации: "Это один из столпов ее развития". При этом эксперт сомневается в преодолении кризиса, но полагает, что власти пытаются создать условия для инвесторов. "Для привлечения внешних инвестиций необходимы политическая стабильность и защищенность вложений. Инвестор должен быть уверен, что с его деньгами в России ничего не случится. На мой взгляд, власти это понимают и делают активные шаги навстречу как внешним, так и внутренним инвесторам", - говорит Т.Минеева.

Большинство же опрошенных "НГ" аналитиков предупреждают, что пока рано проявлять безудержный оптимизм. "На мой взгляд, о выходе из кризиса можно будет говорить тогда, когда настроения хотя бы 50% граждан и предпринимателей можно будет характеризовать как оптимистические, когда будет расти потребительский спрос, когда рынок труда будет испытывать дефицит работников и за ним последует рост зарплат, конкуренция за отдельных менеджеров, какой она была в 2005-2008 годах", - перечисляет аналитик компании "Алор Брокер" Кирилл Яковенко.

А пока некоторые опросы фиксируют негативные оценки россиян. Например, по данным фонда "Общественное мнение", на протяжении последних двух лет около 70% из 1500 опрошенных утверждают, что сейчас в стране экономический кризис. Всероссийский центр изучения общественного мнения выявил другую тенденцию: по его данным, за год в стране сократилась доля граждан, которые оценивают экономическое положение страны как плохое, но растет доля тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое.

"Говорить об уверенном выходе из кризиса можно будет тогда, когда начнут расти реальные располагаемые доходы населения и начнется полноценная модернизация производственных мощностей", - отмечает директор Института актуальной экономики Никита Исаев.