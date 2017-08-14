В Москве определены первые 100 адресов для переезда

14 августа. FINMARKET.RU - Власти Москвы определили 113 площадок, которые станут стартовыми для переселения жителей пятиэтажек, пишут "Ведомости". Газете подлинность списка подтвердил представитель стройкомплекса Москвы. По его словам, эти адреса "практически утверждены", остальные еще обсуждаются.

В этом списке есть готовые и строящиеся дома, участки, занятые парковками и ветхими зданиями, а также пустыри без адресов.

Все дома строит казенное предприятие «Управление гражданского строительства» (УГС). У него в работе, по словам Хуснуллина, более 1 млн кв. м. Правительство Москвы создало УГС в 2012 г. для строительства жилья и детских садов за счет городского бюджета, оно строит в основном в границах старой Москвы. Большую часть квартир предприятие передает городу – под переселение москвичей из сносимого и аварийного жилья. Остальное выставляется на торги. УГС – второй по размеру застройщик столицы: в 2016 г. оно сдало в эксплуатацию 768 000 кв. м – почти четверть введенных домов. По информации департамента строительства Москвы, сейчас у УГС есть 13 полностью готовых домов – под отделку.

Больше всего их в Бескудниковском районе (микрорайон 5) – семь домов общей площадью 130 630 кв. м.

Два дома – в Восточном округе (Северное Измайлово и 5-я Парковая улица), четыре дома – в Западном АО (два на пр-те Вернадского, на ул. Красных Зорь и Гжатской, 16). По словам руководителя департамента Андрея Бочкарева, в этих домах будет делаться ремонт комфорт-класса, отвечающий требованиям программы реновации.

Несколько домов из этого списка можно отнести к бизнес-классу. Например, пишут "Ведомости", квартал 32–33 между Ленинским проспектом и пр-том Вернадского, ул. Удальцова и Лобачевского. Основной идеей проекта было создание на юго-западе Москвы элитного жилого квартала с развитой инфраструктурой. На месте старой хрущевской застройки возводятся монолитно-кирпичные жилые здания высокой и средней (переменной) этажности элитного и бизнес-класса, объединенные общей архитектурной концепцией. Жители домов на Вернадского готовы переехать в новые дома прямо сейчас – их все устраивает, рассказывал в интервью "Ведомостям" Хуснуллин. По его словам, квартиры там продаются по 210 000 руб. за 1 кв. м.