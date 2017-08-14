.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
14 августа 2017 года 09:43
Чиновникам могут вернуть дорогие подарки
|0
Руслан Шамуков /ТАСС
14 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг предложил разрешить чиновникам получать подарки дороже 3 тыс. рублей при условии, что это изделия народных художественных промыслов (НХП). Представители отрасли утверждают, что существующие ограничения не позволяют дарить госслужащим высокохудожественные изделия и их приходится заменять дешевыми импортными аналогами. Также Минпромторг считает нужным сделать открытым перечень изделий НХП, которые ведомства смогут закупать без конкурса, сообщают "Известия" со ссылкой на документ. В документе предложено увеличить предельную стоимость подарков, которые можно дарить госслужащим и в рамках протокольных мероприятий, если презент относится к художественным промыслам. Для этого нужно внести изменения в Гражданский кодекс. В Минпромторге считают, что ограничение подарков госслужащим стоимостью 3 тыс. рублей "сильно повредило" отрасли НХП. "Многие производители — особенно холодного оружия, изделий из серебра — просят, чтобы эту норму для продукции народных художественных промыслов отменили или изменили сумму ограничения. Минпромторг будет просить правительство изменить для них это условие", — пояснила "Известиям" пресс-секретарь министра промышленности и торговли Залина Корнилова.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.