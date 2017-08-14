Чиновникам могут вернуть дорогие подарки

14 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг предложил разрешить чиновникам получатьдороже 3 тыс. рублей при условии, что это изделия народных художественных промыслов (НХП). Представители отрасли утверждают, что существующие ограничения не позволяют дарить госслужащим высокохудожественные изделия и их приходится заменять дешевыми импортными аналогами. Также Минпромторг считает нужным сделать открытым перечень изделий НХП, которые ведомства смогут закупать без конкурса, сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

В документе предложено увеличить предельную стоимость подарков, которые можно дарить госслужащим и в рамках протокольных мероприятий, если презент относится к художественным промыслам. Для этого нужно внести изменения в Гражданский кодекс.

В Минпромторге считают, что ограничение подарков госслужащим стоимостью 3 тыс. рублей "сильно повредило" отрасли НХП.

"Многие производители — особенно холодного оружия, изделий из серебра — просят, чтобы эту норму для продукции народных художественных промыслов отменили или изменили сумму ограничения. Минпромторг будет просить правительство изменить для них это условие", — пояснила "Известиям" пресс-секретарь министра промышленности и торговли Залина Корнилова.