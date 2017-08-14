.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
14 августа 2017 года 09:29
С банковских карт россиян за год украли 650 млн
|0
Сергей Фадеичев/ТАСС
14 августа. FINMARKET.RU - Объем средств, который хакеры похитили с банковских карт россиян с помощью социальной инженерии — иначе говоря, классического обмана — в прошлом году составил 650 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель упал на 15%, поскольку россияне изучили наиболее популярные схемы мошенничества и научились не реагировать на них, пишут "Известия". Впрочем, в нынешнем году, по прогнозам компании Zecurion (подготовила расчеты для издания), объем хищений увеличится до 750 млн рублей. По словам экспертов, кибермошенники совершенствуют свои схемы. Например, они начали представляться сотрудниками налоговой и под предлогом необходимости погашения долга получают необходимые данные. Кибермошенники, использующие методы социальной инженерии для хищений, как правило, звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и просят сообщить данные карт (номер, CVV, PIN-коды и пр.). Также хакеры программируют интерактивные голосовые системы (IVR) для звонков гражданам. Или высылают на электронную почту клиентов банков письма со ссылками и файлами, ориентированными на их интересы. Открывая эти вложения, клиенты запускают вирус. Объем средств, который хакеры похитили с банковских карт россиян с помощью социальной инженерии — иначе говоря, классического обмана — в прошлом году составил 650 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель упал на 15%, поскольку россияне изучили наиболее популярные схемы мошенничества и научились не реагировать на них.
.
Ключевые слова: РФ, кибермошенники
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.