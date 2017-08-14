С банковских карт россиян за год украли 650 млн

14 августа. FINMARKET.RU - Объем средств, который хакеры похитили с банковских карт россиян с помощью социальной инженерии — иначе говоря, классического обмана — в прошлом году составил 650 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель упал на 15%, поскольку россияне изучили наиболее популярные схемы мошенничества и научились не реагировать на них, пишут "Известия".

Впрочем, в нынешнем году, по прогнозам компании Zecurion (подготовила расчеты для издания), объем хищений увеличится до 750 млн рублей. По словам экспертов,совершенствуют свои схемы. Например, они начали представляться сотрудниками налоговой и под предлогом необходимости погашения долга получают необходимые данные.

Кибермошенники, использующие методы социальной инженерии для хищений, как правило, звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и просят сообщить данные карт (номер, CVV, PIN-коды и пр.). Также хакеры программируют интерактивные голосовые системы (IVR) для звонков гражданам. Или высылают на электронную почту клиентов банков письма со ссылками и файлами, ориентированными на их интересы. Открывая эти вложения, клиенты запускают вирус.

Объем средств, который хакеры похитили с банковских карт россиян с помощью социальной инженерии — иначе говоря, классического обмана — в прошлом году составил 650 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель упал на 15%, поскольку россияне изучили наиболее популярные схемы мошенничества и научились не реагировать на них.