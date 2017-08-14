Чего ждать от рубля этой осенью

14 августа. FINMARKET.RU - Чего ожидать от курса рубля в будущем и есть ли риск масштабного кризиса в интервью журналу "Огонек" рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС, профессор департамента финансов НИУ ВШЭ Александр Абрамов.

Как отметил экономист, по сравнению с августом 1998 года финансовая система страны выглядит устойчивой. Главное — мы имеем сбалансированный бюджет. 19 лет назад именно его несбалансированность стала катализатором кризиса. Сегодня Минфин довольно жестко выдерживает заявленный 3-процентный дефицит бюджета, да к тому же имеются довольно большие золотовалютные резервы (более 400 млрд долларов). Устойчивость банковской системы также не вызывает опасений: депозиты россиян застрахованы государством, население об этом знает, так что системный риск, памятный по 1998 году, когда люди потеряли сбережения в рухнувших банках, сегодня минимален", - говорит Абрамов.

Как подчеркнул эксперт, пока государство сохраняет гарантии в сумме до 1,4 млн рублей на вклад физлиц, включая и выплаты по ним процентов, риск банкротства всей системы близок к нулю. В отношении юрлиц риск сохраняется, но они в состоянии сами о себе побеспокоиться. Все это сильно отличается от того, что было 19 лет назад, когдарубля резко спикировал вниз и у банков образовалась гигантская диспропорция между их обязательствами в валюте и их активами в рублях..

Эксперт также дал прогноз относительно курса рубля этой осенью.

"Он будет слабеть. Не резко и не сильно, но, по моим расчетам, примерно до отметки в 62-65 рублей за доллар к зиме. И пока власть не предложит внятной экономической перспективы бизнесу и населению, процесс не повернет вспять ине начнет укрепляться. Кроме курса на обновление потребуется еще и вернуть прозрачность бюджету: за последние годы непроницаемыми для глаз стороннего наблюдателя стали траты уже трети всех бюджетных средств. Непрозрачность же — это всегда проблема и риск нарушения сбалансированности бюджета", - сказал Абрамов.

Не будет резкого падения курса, уверен эксперт. "Объективные причины тому на данный момент отсутствуют. Но есть фактор неопределенности. Он в том, что Центробанк будет вынужден уже в самом ближайшем будущем принять решение о снижении ключевой ставки (сейчас она 9 процентов). Дело в том, что при инфляции в размере 3,9 процента у ЦБ исчез даже формальный повод удерживать ставку. И вот тут-то и появляется проблема: при высокой ставке 2,3 трлн рублей в коммерческих банках де-факто "стерилизованы" уже пару лет — лежат без движения на корсчетах ЦБ и на депозитах. Но вся эта гигантская масса рублей при снижении ключевой ставки способна хлынуть на валютный рынок (в отсутствие бизнес-активности в стране и роста экономики на чем еще банкам зарабатывать?). И в этом случае курс рубля способен опуститься резче и ниже", - считает экономист..