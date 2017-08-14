Рынок взаимного финансирования может попасть под регулирование

14 августа. FINMARKET.RU - ЦБ подготовил "дорожную карту" по разработке правил работы онлайн-площадок, оказывающих услуги по организации взаимного финансирования (краудфандинга) включая сектор P2P (кредитование гражданами друг друга). Тестирование новых правил пройдет в течение года, по результатам появится профильный закон. Участвующие в эксперименте площадки должны раскрыть бенефициаров, увеличить капитал, идентифицировать инвесторов. Введение регулирования упорядочит рынок, признают эксперты, но может не понравиться международным игрокам, пишет "Коммерсантъ".

Представить в правительство предложения по развитию "альтернативных механизмов финансирования — краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга" — к 15 октября премьер Дмитрий Медведев поручил Минэкономики и Минфину с участием ЦБ и рабочей группы по созданию международного финансового центра по итогам заседания президиума Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию 25 мая.

Согласно "дорожной карте", целый ряд краудфандинговых компаний, в том числе P2P-площадки (всего около 20 площадок), примет участие в тестировании требований к их деятельности. В рамках эксперимента, итоги которого будут подведены в июне 2018 года, площадки должны соответствовать разработанным ЦБ стандартам. По итогам тестирования планируется в течение полугода принять закон о краудфандинге.

По мнению регулятора, условием для перехода к регулированию может быть значительное увеличение масштаба краудфандинговых операций или появление существенных событий риска, таких как возникновение и быстрый рост негативных явлений, создающих угрозу потери гражданами средств.

В марте текущего года ЦБ оценивал российский рынок краудфандинга в 1–2 млрд руб. (общий объем обязательств в сегменте) с перспективой быстрого роста «в разы» (ряд экспертов говорит об удвоении до конца 2017 года до 4 млрд руб.).