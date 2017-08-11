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11 августа 2017 года 10:14
Цены на гречку могут упасть
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Александр Рюмин/ТАСС
11 августа. FINMARKET.RU - Цены производителей на гречиху по состоянию на начало августа снизились вдвое относительно тех же дат прошлого года. Через несколько месяцев может последовать и снижение розничных цен на гречку, но оно не будет пропорциональным из-за оптовой и розничной наценки, пишут "Известия". Ритейлеры обещали сделать ее минимальной. На снижение цен рассчитывают и в Минсельхозе. О снижении цены производителей на гречиху на 51,9% говорится в справке Минсельхоза "Об изменении индексов средних цен сельхозтоваропроизводителей…", на которую ссылаются "Известия". Документ формируется по данным системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности. В справке указано, что на 3 августа цена производителей на гречиху в среднем по России составила 15,2 тыс. рублей за тонну. Это 48,1% от стоимости на 1 августа 2016 года, отмечается в документе. В нем же уточнено, что дешевле всего гречиха в Уральском федеральном округе (по 12,5 тыс. рублей за тонну), а дороже всего — в Центральном федеральном округе (по 17,9 тыс. рублей за тонну). В Минсельхозе сказали, что"«снижение цен на гречиху и гречневую крупу вызвано насыщенностью рынка продукцией отечественного производства". "Запасы гречихи в заготовительных и перерабатывающих предприятиях выше аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза на фоне высокого урожая (выше среднего за последние пять лет в 1,5 раза). В нынешнем году урожай гречихи также прогнозируется выше среднего за предыдущие пять лет на 18,6%", — сообщили в Минсельхозе. В ведомстве добавили, что "в период до конца года ожидается стабилизация и дальнейшее снижение цен в связи с поступлением на рынок нового урожая".
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-- 11.08.2017
давно пора. Ее некто не берет после того как цену задрали торгаши.
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