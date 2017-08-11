Потребительский спрос вышел на максимум с 2014 г.

11 августа. FINMARKET.RU - Потребительскийроссиян в июле достиг максимума за последние три года. По предварительным данным, индекс "спрос-запрос" Минэкономразвития достиг очередного максимума с начала 2014 года (107,1 пункта).

Это свидетельствует "о продолжающейся тенденции постепенного восстановления потребительского спроса", пишут "Известия", ссылаясь на обзор ведомства.

Вместе с тем, по словам экспертов, потребительская активность россиян во многом приобретает кредитный характер: население активно тратит на покупки уже не только сбережения, но и заемные средства.

Самыми распространенными покупками в кредит летом 2017 года стали услуги туристических и свадебных агентств, а также автомобили.

"Рост индекса в июле был обусловлен в большей степени увеличением количества поисковых запросов по непродовольственным товарам (запросы по автомобилям, телевизорам, косметике, бытовой технике, мебели), — пояснил "Известиям" представитель министерства. — Вместе с тем делать окончательные выводы об изменении потребительского спроса в июле стоит после публикации данных Росстата.

По последним доступным данным Росстата, оборот розничной торговли во 2-м квартале вырос на 0,7% по сравнению со 2-го кварталом 2016 г. Примечательно, что помесячно весь прошлый год и 1-й квартал текущего оборот розничной торговли снижался. Этот макроэкономический индикатор отражает потребительскую активность населения, которая вносит вклад в рост экономики. В прошлом году он упал на 4,6%.

По оценке Минэкономразвития, повышению показателя помогает рост кредитной активности россиян: «фактором, способствующим росту потребительского спроса, являются восстановительные процессы в кредитовании населения». По данным Банка России, в первом полугодии объем выданных физическим лицам займов вырос на 3,8%, до 11,2 трлн рублей. При этом, помимо устойчиво растущего ипотечного кредитования, в последние месяцы отмечается рост портфеля и других потребительских ссуд.

Несмотря на рост кредитной активности, рисков надувания "пузырей" на кредитном рынке сейчас не видят ни в ЦБ, ни в Минэке. По данным министерства, кредитная нагрузка населения (отношение задолженности по кредитам к доходам) составляет около 20% и не превышает значений 2013 года.

Опрошенные "Известиями" банкиры также фиксируют рост кредитной активности россиян.